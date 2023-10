El regalo de Diana, un trasplante renal

Guadalajara.- Diana desde su nacimiento fue diagnosticada con insuficiencia renal. El hospital ha sido su segunda casa. Hoy tiene 11 años viviendo en el mundo de los riñones. Tuvo un trasplante fracasado y va por su segunda intervención quirúrgica. Es como si a diario jugara a Serpientes y Escaleras, da pasos adelante, luego baja, vuelve a subir. Ella tiene un solo deseo, que la gente cuide sus riñones.

La pequeñita parece hablar otro idioma, con naturalidad explica terapias, TR, hemodiálisis, quirófanos, fármacos como la Eritropoyetina. Tiene recuerdos frescos de cuando recibió su primer trasplante: “me acuerdo que desperté cuando me subían a un TR. (Los médicos) le dijeron a mi mamá que me diera un beso porque iba a estar aislada un tiempo. Mi recuperación fue buena. Desafortunadamente mi riñón dejó de funcionar, pero los doctores me dijeron que tengo la oportunidad de que mi mamá me done su riñón. Debo llevar una dieta rigurosa y tomar mis medicamentos. Ha sido difícil seguir la dieta”.

A los siete años fue trasplantada, pero por un tema COVID su cuerpo rechazó el órgano, ahora está a la espera de una nueva intervención quirúrgica. Mónica, su mamá, será la donadora. La pequeña con insuficiencia renal crónica explica que en preparación a la cirugía no puede consumir proteína, sólo una mínima cantidad para no impactar su desarrollo hacia la adolescencia. No puede consumir hamburguesas, tacos, sushi, agua fresca, ni refrescos.

“Es muy difícil que en fiestas y reuniones encuentre comida de mi dieta. A veces no voy a reuniones por miedo a no encontrar alimentos, ni agua. Ha sido muy difícil porque antes tomaba 2 litros de agua al día, ya no puedo porque mis riñones dejaron de funcionar, dejé de orinar y empecé a hincharme. La gente me ofrece bebidas que no puedo. ¡Creo que hace falta mucha educación sobre salud renal! Hay personas que tienen miedo de donar, tal vez si levantamos la voz, más personas puedan ser trasplantadas”.

En días difíciles, Mónica recuerda las palabras de su hija al enterarse que su cuerpo estaba rechazando el órgano trasplantado.

“Fue muy impactante. Cuando le di la noticia me dijo: ‘¡Por favor, no vayas a llorar! No quiero verte flaquita, flaquita, ni verte llorar por las noches. ¡Prométeme que vas a seguir con tu vida!’. Me di cuenta de la importancia del cuidador, que yo como mamá debo estar estable. Le prometí que esta vez viviríamos su tratamiento sustitutivo con la mejor cara”.

En el Registro Nacional de Trasplantes se contabilizan 16,342 enfermos renales en espera de un órgano. Sin embargo, hay una lista enorme de enfermos que están en trámite de ingreso o que no logran alcanzar los requisitos que marca el protocolo para recibir un trasplante.

“La demanda es creciente, es una bola de nieve de pacientes con enfermedad renal que se suman cada día. Tenemos datos muy claros de la mortalidad que hay en todos los estados de la República, eso nos debe preocupar. Hay una brecha enorme entre la demanda y lo que se puede dar (en el sector salud). Una demanda que en pocos años nos va a sobrepasar, nos va a aplastar y ningún recurso va a alcanzar”, advirtió el doctor Salvador Aburto, en el marco del 5to. Encuentro Alianza para la Salud Renal, organizado por la Cámara de Diputados.

La mayoría de los trasplantes en México es con donadores vivos, lo que aumenta la cifra de personas que viven con un riñón. Los especialistas instan a concientizar a la población sobre la importancia de incrementar los donadores cadavéricos.

El 95% de las personas que están en espera de trasplante recibe tratamientos de diálisis, lo que significa que los enfermos están llegando muy tarde a recibir atención médica, añadió Antonio Méndez Durán.

En 15 años:

Los receptores en espera de trasplante aumentaron 237%

Los trasplantes aumentaron 29% tras la pandemia

Crédito de foto: Especial

MAAZ