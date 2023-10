¡Ojo! Trámite de la visa americana en México sufrirá cambios a partir del 1 de octubre

Si estás a punto de sacar tu visa o quieres agendar tu cita para el trámite e ir a Estados Unidos, pon atención porque deberás tomar en cuenta que las autoridades norteamericanas anunciaron un importante cambio a fin de normalizar la expedición del documento luego de la pandemia de Covid-19. ¿En qué consiste y qué debes hacer? Aquí te contamos.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que el trámite de la visa norteamericana tendrá un fuerte cambio a partir de este 1 de octubre del 2023. Es importante mencionar que esta modificación aplicará para la visas de no inmigrante tales como la de turista, estudiante o de trabajo temporal.

¿Cuál es el cambio de la visa americana a partir de este 1 de octubre?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en el país, a partir del 1 de octubre de este año, el pago de la visa americana tendrá la vigencia de un año para programar la entrevista de la persona interesada en obtener el trámite con un oficial consular. En este sentido, según las autoridades, si la persona interesada pagó su tarifa antes del 1 de octubre de 2022, ahora ya no tendrá vigencia.

Ahora bien, si ya agendaste tu cita en el sitio web ais.usvisa-info.com y ya te dieron fecha para acudir a la instancia correspondiente, no te preocupes, ya no tienes qué hacer nada más por el momento, según los funcionarios encargados del trámite. Pero, ¿qué pasa si no se utilizaste el pago de la visa antes del 1 de octubre?

Esto debes hacer si no utilizaste el pago de la visa

Lamentablemente en los casos en que las personas hayan olvidado utilizar el pago que hicieron para su visa, éste vencerá el 1 de octubre de 2023 y ya no podrán agendar la cita correspondiente. Por consiguiente, lo que ahora deberán hacer es volver a pagar el trámite y agendar el encuentro con las autoridades. Sólo deben tomar en cuenta también que ya será con el respectivo aumento de precio que actualmente está en 185 dólares.

