VIDEO | Momentos de pánico en Cancún: juego mecánico falla y gira por más de 10 minutos

Momentos de pánico vivieron los pasajeros a bordo de un juego mecánico conocido como popularmente como "el martillo" en Cancún, Quintana Roo, luego de que este colapsara durante 10 minutos y no dejará de girar, las imágenes se viralizaron en redes sociales.

En el video compartido en Tik Tok por Chris Cosgalla tiene 25 segundos de duración, se escuchan los gritos de los usuarios a bordo del juego mecánico y como las personas que se encuentran cerca de la maquinaria corren por temor a que pueda colapsar y caer. La grabación acumula más de 2.8 millones de vistas.

La grabación acumula más de 2.8 millones de vistas Foto: chriscosgalla_

Testigos relataron que las fuertes lluvias provocaron la falla en el juego, hasta el momento se desconoce si alguna persona resultó lesionada por estos hechos y las autoridades no se han manifestado al respecto. La feria presuntamente se encuentra en un predio a un costado de la Fiscalía General del Estado, sobre las avenidas Xcaret y Kabah.

Usuarios de redes criticaron a las personas que decidieron subirse al juego a pesar de la lluvia aunque se desconoce si empezó a llover ya que este estaba en movimiento, algunos de los comentarios que se leen son "desde que empecé a estudiar ing mecánico, no he vuelto a subirme a juegos de feria", "Gracias, cada vez refuerzo más mi miedo para no subirme allí", "A quien se le ocurre subir en plena lluvia???".

DME