¡Estudiantes de prepa crean toalla sanitaria de arroz

Guadalajara. - Cuatro jovencitas tenían el reto para una tarea académica, desarrollar un proyecto amigable con el medio ambiente y necesario para transformar la vida. Todas coincidieron en que la vida de la mujer podría ser diferente si se contaran con toallas sanitarias naturales, cómodas, suaves y seguras en los días de flujo menstrual. Les interesaba especialmente que fueran biodegradables, para no dañar al medio ambiente con tantos desechos. Sin imaginarlo, hoy tienen un proyecto que las lleva a participar en un concurso internacional de emprendimiento.



Fernanda Nataly Santana Sánchez, María José Ramón Orta, Andrea Bulnes Espinoza y Silvana Sanjuanita Aguilar, todas tienen 17 años, cursan el quinto semestre en UAG High School, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Con 'Rice Pads', como le llamaron a su proyecto empresarial de higiene femenina, se colaron entre los 30 finalistas en la edición 2022 de Startup Building de Banco Santander y la UAG. Fueron casi 800 proyectos presentados a nivel nacional. Ellas son las únicas estudiantes de preparatoria, todos los demás son alumnos de licenciatura, maestría y doctorado.



Las adolescentes están entusiasmadas, muchos proponen proyectos para una menstruación digna, pero jamás imaginaron que su idea de toallas biodegradables hechas de arroz llegaría tan lejos.



"Lo que se gasta a lo largo de la vida de una mujer tanto en tampones como en toallas sanitarias son 2,6 toneladas de basura. Pero no podemos dejar de utilizar las toallas sanitarias y los tampones ¿por qué? ¡Porque es una necesidad! Fue por eso que creamos: rice pads", dijo Silvana, en entrevista con El Heraldo de México.



El pantiprotector lleva distintas capas de fibra de arroz. Y como no lleva químicos permite que haya suavidad para la piel de la zona íntima y al mismo tiempo seguridad y absorción: "La toalla está hecha de arroz y eso nos ayuda a que la toalla sea biodegradable. Esto nos ayuda a que las mujeres se sientan cómodas y no se preocupen si tienen químicos o no, las toallas", señaló Fernanda.



Una plática sincera y abierta les permitió concretar la idea y están confiadas en que "va a revolucionar al mundo y va a ayudar mucho a las mujeres que

no pueden usar toallas, porque estas van a ser completamente amigables con ellas", añadió María José.



La toalla femenina para uso íntimo está elaborada con delgadas pero resistentes fibras de arroz, 100% biodegradables. Al estar hecha de arroz se evitan infecciones, lo que la vuelve una opción saludable para las mujeres.



"Es un nicho de mercado que no atacan las empresas o fabricantes, es una oportunidad, que no se está explotando. Son totalmente naturales, sin químicos y no causan infecciones. Muchas mujeres no pueden usar los productos que están en el mercado, éste podría ser una solución a sus problemas", apuntó Andrea.



El concurso internacional de emprendedurismo se realizará en marzo del año 2023 por lo que se encuentran concentradas en prototipos y pruebas, para posteriormente patentar este producto, explicó el maestro de Mercadotecnia y Comunicación en el mundo de los negocios, Augusto Ramírez.



La propuesta de negocio de éstas chicas tiene un potencial de diversificación, igual pueden ser pañales para niños y adultos. Ellas están capacitadas para presentar su proyecto al mundo, resalta la coordinadora de Inglés en su centro escolar, Ana Luz Alejandra Devora Bonilla: "Es una idea de negocio que puede ser diversificada y escalable a niveles distintos, pueden hacer pañales para adultos, pañales para niños, hay muchas más ideas que pueden surgir con esa idea de negocio que ellas tuvieron".



Su maestro Miguel Ángel Larios, de la materia de Innovación Sostenible les enfatizó que la idea era muy buena, lo que les dio confianza para continuar con el proceso de producción y proyecto de negocio. Ya cuentan con un patrocinador inicial, pero ellas sostienen que quieren más porque sus planes de negocios van en grande.

