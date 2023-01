Terror en Zacatecas: sicarios arremeten a tiros contra un bar lleno de gente; hay varios heridos

La madrugada de este sábado se registró una fuerte movilización del Ejército, Guardia Nacional y policiaca en la cabecera municipal de Jerez en Zacatecas, luego del ataque armado a un bar ubicado en la zona centro del Pueblo mágico.

De manera oficial se desconoce el número de víctimas, sin embargo, fuentes policiacas que atienden el levantamiento de los cuerpos refieren varias personas asesinadas producto del tiroteo. Además, al menos una decena de heridos con distintos grados de lesiones fueron trasladados a diferentes hospitales, la mayoría en vehículos particulares.

El ataque se dio en la madrugada del sábado

FOTO: Omar Hernández

Entre las víctimas se encuentran clientes, empleados y músicos quienes actuaban en el lugar. La balacera se escuchó en toda la zona centro de Jerez, así lo narraron los vecinos del bar, quienes desesperados buscaban saber de sus familiares.

"Yo aquí vivo por la 16, aquí por la Gómez Farías y se escucharon los disparos y tengo la tele prendida y le bajamos. Ya al ratito nos habló una de las muchachas que vive para San Isidro y dice, que balacearon El Venadito. Nos acostamos un ratillo y no llegaba este muchacho y dije, no, voy a ir a preguntar allá, a ver si anda trabajando, para quitarnos el pendiente. Y no, no andaba trabajando, anda echándole y no sabe dónde se mete (...) El bar era tranquilo, toda esa gente, lo que sea todo el tiempo han sido bares tranquilos, nunca había habido nada”, señaló un habitante de Jerez.

El Ejército y Guardia Nacional implementaron patrullajes en las inmediaciones en búsqueda de los agresores, quienes según versión de testigos, llegaron al sitio y sin mediar palabra ingresaron abriendo fuego indiscriminadamente para después huir con rumbo desconocido. Hasta el momento, ninguna autoridad ha respondido a una solicitud de información sobre este evento de violencia.

