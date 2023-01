VIDEO | El momento exacto en que un motociclista sale volando tras ser embestido por un auto

Un motociclista se salvó de milagro luego de que se impactó a gran velocidad contra un automóvil en calles de la colonia San José Mayorazgo, en la ciudad de Puebla. Los hechos se registraron la tarde del pasado miércoles 25 de enero y fueron documentados gracias a cámaras de seguridad de la zona. El material audiovisual tiene una duración de nueve segundos, pero captura el momento exacto del accidente; el clip ha sido difundido en redes sociales y ha ganado popularidad debido a la imprudencia de los protagonistas.

En el video se aprecia que un vehículo, aparentemente un Nissan Versa color naranja, se encuentra circulando sobre la avenida; no obstante, al llegar a lo que parece ser un cruce, un motociclista, a exceso de velocidad, aparece en la escena y se estrella contra el automóvil. Tras el choque, el motociclista salió proyectado varios metros de distancia, mientras que el conductor del carro siguió su camino y no se detuvo para auxiliar al herido.

La víctima salió volando por varios metros. Foto: Captura de pantalla

Vecinos de la zona se percataron de lo ocurrido y dieron aviso al 911 para auxiliar al motociclista herido. Medios locales dieron a conocer que al lugar del percance llegaron paramédicos y equipos de emergencia, los cuales revisaron al motociclista y lo trasladaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia. En el nosocomio, el sujeto fue identificado como Jesús Samai, de 29 años de edad, igualmente los médicos reportaron que su estado de salud es grave.

Luego del percance vial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron a la escena para comenzar las indagatorias, identificar al conductor del vehículo que se dio a la fuga y determinar quién fue el culpable del accidente para deslindar responsabilidades. Hasta ahora, la persona que conducía el Versa no ha sido identificada.

El conductor del versa huyó de la escena. Foto: Captura de pantalla

Internautas criticaron a ambos conductores. El motociclista fue acusado de manejar a exceso de velocidad, razón por la cual no se pudo prevenir ni evitar el fuerte impacto. Por su parte, el automovilista fue acusado por no poner atención antes de cruzarse la calle; además, usuarios de internet señalaron que el conductor del Versa no hizo el intento por ayudar a la víctima, la cual salió volando por varios metros y fue auxiliada por vecinos de la zona.

