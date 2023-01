Médicos del IMSS le salvan la vida a un hombre con un tumor cerebral

En mayo, Martín “N”, trabajador del Almacén Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, logrará el sueño de jubilarse; sin embargo, esto no habría sido posible sin los médicos del IMSS en el estado, quienes le salvaron la vida tras retirarle quirúrgicamente una tumoración a nivel cerebral que ponía en riesgo su vida.

Martín, de 47 años, se encontraba laborando en la ciudad de Tapachula, donde súbitamente, al dirigirse a una reunión de trabajo, comenzó a sentirse mal y convulsionó perdiendo la conciencia, por lo que sus familiares lo llevaron al servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” para ser atendido inmediatamente.

“En la mañana me llevaron mis sobrinos a la oficina. Les dije tres veces: me siento mal, y a la tercera, comencé a convulsionar. Sentí que se me iba la vida. Desperté en el hospital 'Nueva Frontera', ahí me atendieron de maravilla y me diagnosticaron un tumor en la región parietal; nunca antes había tenido síntomas ni me había sentido mal”, expresó Martín.

El titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en la entidad, Roberto Sánchez Moscoso, narró que la cirugía de Martín duró poco más de ocho horas, donde personal médico especializado en Neurocirugía le practicó exitosamente la resección de un meningioma que se encontraba alojado en la región parietal derecha.

Detalló que se trató de un procedimiento complejo debido a la localización anatómica del tumor; sin embargo, gracias a la atención oportuna, el diagnóstico temprano y la experiencia del personal médico, hoy el paciente está completamente asintomático, sin secuelas visibles; aún le faltan algunos meses para poder jubilarse, en tanto, continúa trabajando.

“De no haberse operado o no haber sido diagnóstico a tiempo, el desenlace para Martín hubiera sido otro. Hoy podemos ver que es completamente funcional y se desempeña con normalidad en su trabajo, tanto así que le faltan sólo algunos meses para disfrutar su jubilación”, detalló el jefe de los servicios médico del IMSS.

Sánchez Moscoso destacó que entre los dos HGZ, en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en los últimos años, el Instituto ha realizado 17 procedimientos quirúrgicos de alta complejidad de Neurocirugía, que regularmente se atienden en nosocomios de Tercer Nivel, pero en el IMSS en Chiapas se cuenta con la tecnología y el personal médico calificado para realizar esta clase de operaciones.

Tras cinco meses de recuperación, Martín regresó a su área de trabajo en el Almacén Subdelegacional, en Tuxtla Gutiérrez, donde durante una visita de supervisión del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, se acercó al titular y le agradeció en nombre de él y su familia porque su gestión al frente de la institución permite que hospitales como el de Tapachula puedan tener insumos, tecnología y médicos preparados para atender esta clase de urgencias de forma eficiente.

“El almacén es mi segundo hogar. Estoy contento y satisfecho porque gracias a esta operación tengo la oportunidad de volver a trabajar, y en mayo, me jubilaré con 28 años de servicio. Míreme, estoy aquí vivito y, además, sigo trabajando”, le expresó Martín al director general del Seguro Social.

