Los momentos de angustia que vivió una adolescente que intentó lanzarse de un puente con su bebé en brazos

La salud mental es un tema muy importante al que en ocasiones no se le da la atención que requiere, ya sea en niños, adolescentes o adultos, ésta debe de ser atendida aún cuando parezca que no hay problemas, pues suelen darse casos de suicidios repentinos, los cuales probablemente no surgieron de la nada, sino de una profunda depresión que no se atendió y que tuvo consecuencias fatales.

Fue así como este martes poco después de la medianoche se dio un hecho de esta naturaleza en la Ciudad de México. Ocurrió en el puente ubicado en la calzada San Antonio Abad, a la altura de la calle Chimalpopoca, colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc. Una joven de 15 años de edad buscó terminar con su vida en este lugar, subió las escaleras hasta el descanso y ahí amenazó con arrojarse.

Pero lo más grave de este caso, además del intento de suicidio, es que la adolescente cargaba en brazos a su bebé, por lo que pretendía aventarse ella y a su hijo. Las primeras versiones refieren que la joven acababa de tener una fuerte discusión con sus familiares, pues en la zona se encontraba su pareja y su suegra. Luego del enfrentamiento con su familia, caminó durante algunos minutos por las inmediaciones de la calzada San Antonio Abada, hasta que decidió subir el puente.

Ya arriba fue captada por cámaras del C5, en donde se dio aviso a las autoridades para acudir a su auxilio, asimismo, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron a bridarle apoyo a la joven, pues el hecho ocurrió a un costado de sus instalaciones. No obstante, el rescate fue posible gracias a un hombre que iba pasando por el puente, quien al percatarse de la situación y lo que pretendía hacer la joven, decidió someterla, que conllevó un forcejeo entre ambos, pues la madre adolescente estaba muy afectada.

Con ayuda de los paramédicos, se logró quitarle al bebé de los brazos y posteriormente, la contuvieron para evitar que sucediera una tragedia y fue entregada a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), posteriormente la trasladaron al Ministerio Público en donde se determinará su situación jurídica por haber atentado contra la vida de su propio hijo. Cabe destacar que presuntamente, la joven estaba bajo los efectos de una sustancia tóxica.

Los suicidios son más frecuentes en jóvenes

En 2021, en México se registraron 8 mil 351 suicidios consumados, esto representa una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). En este contexto, se encontró que los hombres de 15 a 29 años son el grupo con mayor riesgo debido a que ocurren 16.2 suicidios por cada 100 mil hombres entre estas edades.

Por otro lado, las entidades que presentan mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 29 años son: Chihuahua, Yucatán y Campeche, con 26.4, 23.5 y 18.8 suicidios por cada 100 mil jóvenes, respectivamente. Por otro lado, las tasas más bajas las tienen Veracruz con 4.2, Baja California con 3.9 y Guerrero con 1.4. De acuerdo con la condición de ocupación de las personas de 15 a 29 años que fallecieron a causa de lesiones autoinfligidas, 64.7 por ciento trabajaba y 32.9 por ciento no lo hacía.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañarán de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

