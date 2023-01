En el Hospital Rubén Leñero les regresan la confianza con reconstrucción mamaria

En el Hospital Rubén Leñero, a través de la reconstrucción mamaria, devuelven la confianza a las mujeres que vivieron un calvario por perder un seno a causa del cáncer de mama.

El nosocomio retomó el servicio gratuito tras la pandemia; en hospitales particulares alcanza un costo de hasta 400 mil pesos, informó la doctora Lya Vázquez, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Desde 2015 a la fecha, 180 mujeres han resultado beneficiadas con este programa, que sólo existe en dicho hospital de la red de la Ciudad de México.

Entre ellas se encuentra María de la Luz, quien reconoció que su autoestima cambió desde la intervención.

"Ya en otro Hospital me lo habían ofrecido, pero daba gracias de que estaba viva y no le daba tanta importancia, pero hay un momento en el que te das cuenta que no puedes usar la misma ropa, íntimamente, personalmente, es algo que te detiene en varias cosas y definitivamente sí me ha cambiado.

"Aparentemente yo me sentía bien, yo decía todo está bien, mi esposo me daba mucha seguridad, pero ya después que me veo con mi seno me cambió mucho, me tomo más fotos, publico más fotos, sí me cambió mucho el autoestima", contó en entrevista.

Otra de las beneficiarias es Pamela Ortega, quien sufrió una mastectomía radical.

"Después del diagnóstico, cambia la vida radicalmente, es difícil, uno tiene que usar prótesis de trapitos, entonces para salir a hacer una vida normal es difícil. Busqué esta opción, me hablaron del servicio de reconstrucción y bueno “soy otra mujer totalmente distinta”, señaló.

(Fotos de Carlos Navarro)

MAAZ