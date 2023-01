México y Canadá tienen diferencias en el tema eléctrico y por tres mineras

Con Canadá hay diferencias en la política del sector eléctrico de México y también problemas con tres mineras de ese país que operan en territorio nacional, pero con el primer ministro Justin Trudeau hubo entendimiento para encontrar soluciones, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la Mañanera de este miércoles, reveló que durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte de la semana pasada en Palacio Nacional también habló en la bilateral con Trudeau de asuntos particulares con tres mineras canadienses, pues una se niega a pagar impuestos y dos están siendo extorsionadas por el crimen en México.

“Tenemos una diferencia con Canadá, una, en la cuestión eléctrica, (otra) en la minería. Que deberíamos de tener más problemas porque son 125 mineras canadienses. Son dos problemas de parte de ellos y uno de parte de nosotros porque hay una minera que no nos paga los impuestos, y dos que se quejan que no los dejan trabajar en Guerrero, que es cierto que los extorsionan y eso, y ya lo estamos viendo, pero de 125 mineras, no hay huelgas, no hay nada”, dijo en el Salón Tesorería.

AMLO dijo que se entendieron con Trudeau

Reiteró que también habló con Trudeau de las consultas que el gobierno canadiense, bajo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), interpuso contra la Ley de la Industria Eléctrica mexicana, y el dirigente canadiense lo entendió “porque es una persona decente”.

AMLO dijo que con Trudeau hubo entendimiento. Foto: Archivo

“Hay un asunto de unas plantas eléctricas de permisos que les dieron de autoabasto, que de acuerdo a la ley son ilegales, es fraude legal, ya hasta lo resolvió la Suprema Corte y qué es lo que pasa, que esta empresa que incluso le compró las acciones a otra empresa italiana, pues no tuvieron cuidado y empezaron a hacer una sociedad con algunas empresas mexicanas, con Oxxo, por ejemplo que tiene que ver con el Reforma”, dijo.

Sin embargo, resaltó que la bilateral y la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que también participó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se llevó a cabo en un ambiente de respeto y cordialidad, contrario a lo que, dijo, esperaban sus adversarios políticos.

“Entonces, ¿por qué nos vamos a pelear?, si esas son las reglas nos entendemos como lo hicimos y bien, sin problema”, concluyó.

