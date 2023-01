Claudia Sheinbaum: "Ser la primera mujer presidenta sería interesante"

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que debido a la carrera política que ha llevado hasta el momento, ha considerado postularse para ganar la presidencia de la República en 2024, por lo que ha decidido presentarse a la encuesta interna de Morena.

"Las circunstancias me han ido llevando a este momento y orgullosamente me voy a presentar en la encuesta de Morena por varias razones una por la historia por lo que represento, yo estoy convencida que aun cuando me represento a mí misma evidentemente, pues soy parte de una generación que dio un impulso a la transformación del país".

En entrevista exclusiva con Javier Solórzano para el programa de Referente Informativo, la mandataria capitalina destacó que existe un piso parejo entre las "corcholatas", pero hay complejidad política debido al cargo que desempeña.

"En todo caso la gente va a decidir" Foto: Twitter

"Fíjate para mí tiene la complejidad, pues de que soy Jefa de Gobierno, porque yo tengo que atender la Ciudad, para eso me eligieron, yo podría decir por eso que no hay piso parejo, pero no, es la circunstancia en lo que estamos viviendo y yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay una encuesta y que en todo caso la gente va a decidir".

Sheinbaum Pardo dijo además que si ve a Morena ganar la elección de 2024 aunque muchos personajes de oposición afirman que hay divisiones internas en el partido.

"(¿Ves a Morena ganando el 2024?) Claro que sí, pero demás con unidad porque se apuesta mucho a la a la desunión, a que nos vamos a dividir. Yo creo que esa es una responsabilidad de nosotros principalmente de las corcholatas. Entonces es una responsabilidad nuestra y de todo miembro de este movimiento".

"Va por México" favorece intereses propios Foto: Especial

Sin propuestas de Va por México

Va por México no tiene propuestas concretas, pero afirma que en México existen dos propuestas de nación y es el de la oposición el que se asocia a privilegios de unos cuantos y a la corrupción.

"Ya lo dijo el presidente de la República, aquí hay dos propuestas, dos proyectos de nación, uno asociado a la corrupción, a que el gobierno defienda a una minoría, y el otro que es un gobierno que está destinado a atender al pueblo de México".

