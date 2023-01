Ariadne Lamont: "Tenemos que educar a nuestras niñas para la libertad"

Fue el pasado 11 de enero que los familiares y amigos de Dayan Yamil Favela Quiñones, de 34 años de edad la vieron por última vez, luego de salir del trabajo, en la zona industrial de Gómez Palacio, por lo que comenzaron una búsqueda a lo largo de toda la Región, lo que generó unión entre los Laguneros a través de redes sociales.

Lamentablemente, el pasado domingo un cuerpo sin vida fue localizado en el ejido Buenavista del municipio de Francisco I. Madero. Más tarde familiares fueron notificados que se trataba de Dayan Yamil Favela.

Urgencia por hacer el cambio

A decir de Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de violencia en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos A.C. (Incide-Femme), el lamentable caso de Dayan, como el de cientos de mujeres en la región y el país, solo denota una necesidad urgente de generar cambios, no solo en las autoridades, sino en la sociedad, empezando por su núcleo mismo; la familia, para que desde las infancias se eduquen bajo el estandarte de libertad y respeto a la vida.

"Con profundo pesar te digo que lo que pasó en estos días con esta licenciada, porque hay que llamarle por su nombre, por su título, porque así la tenemos que recordar.

Lo que pasó con ella nos tiene que recordar a la sociedad que estamos cometiendo errores a la hora de educar, a la hora de informar sobre todo niños y niñas, porque a las niñas siembre las educamos para que obedezcan para que no se suban a los árboles, para que no se arriesguen, para que callen, para que sirvan, para que siempre sigan maternando desde chiquitas, cuidando siempre a alguien desde pequeñas, eso lo debemos de evitar ya urge.

Tenemos que educarlas para la libertad, para la rebeldía para que crean que tienen tanto valor, que nadie les debe de dañar, de gritar, ni de quitar sus libertades. Por otro lado, los niños, los tenemos que educar para que aprendan a ser hombres sin ejercer violencia", precisó.

Intervención en la sociedad

Y es que dijo es una herida abierta que nos recuerda todos los días la necesidad de la intervención de todos los sectores de la sociedad. Aseveró que en la búsqueda interminable de encontrar paz para las mujeres y niñas, la unión en la única respuesta.

"Los hombres piensan que las mujeres son cosas y no van a sentir el dolor de que sean infieles, de que no les compartan el dinero para los gastos de los niños, de que no se hagan cargo de la casa de que las insulten, creen que no van a sentir nada de eso, y hay otros que van más allá, como el de este horrendo feminicidio, que tratan a las mujeres como si fueran un objeto para uso, abuso y deshecho", lamentó.

Exhortó a sembrar conciencia desde el ámbito que a cada uno compete; autoridades federales, estatales y municipales, religión, iglesias, familias, amigos, instituciones educativas y medios de comunicación. Es urgente enviar el mensaje correcto, para que también desde todas las audiencias, plantear las ganas de vivir en tranquilidad, vivir con respeto y vivir sin violencia.

