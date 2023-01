La Guardia Nacional despliega a 48 infiltrados en el Metro de la CDMX

Como parte del despliegue de vigilancia del Metro, la Guardia Nacional (GN) tiene una célula de 48 elementos que opera como “usuarios simulados” a fin de prevenir ilícitos y realizar labores de investigación.

De acuerdo con el Plan de Seguridad presentado en la mañanera, los elementos infiltrados viajan vestidos de civil en los vagones y son parte de los cinco mil 796 efectivos que desde el jueves resguardan las instalaciones del Metro.

Los elementos de la GN tienen la misión también de “inhibir” acciones en contra de la infraestructura, trenes y usuarios del Metro, así como los episodios fuera de lo normal” que fueron señalados por la jefa de Gobierno de la CDMX.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se trate de militarización del sistema de transporte y señaló que existen denuncias en la Fiscalía capitalina por los accidentes registrados en el STC.

“Se está haciendo la investigación, lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada, porque sí hay denuncias por los accidentes que ha habido”, dijo.