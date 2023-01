Este es el plan de AMLO para poner fin a la controversia energética con Canadá

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que estuvo fuera de la X Cumbre de Líderes de América del Norte el tema de las consultas que presentaron Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC por la política energética de la 4T. En la conferencia de prensa matutina, anunció que la próxima semana iniciarían las reuniones con al menos tres empresas canadienses que tienen diversas inconformidades.

-Si bien dice que no se tocó ningún tema que generara rispidez en la Cumbre de Líderes de América del Norte, preguntarle si tuvieron oportunidad de abordar estas controversias del T-MEC en el sector energético, se le cuestionó.

-No, no tratamos eso. Eso pues tiene un procedimiento establecido en el mismo tratado, y no fue motivo de ningún planteamiento, ósea, lo de la cuestión de la consulta o de controversias que existen, no se trató, acotó.

López Obrador declaró que con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se acordó un diálogo con empresas que tienen diversas inconformidades. Recordó que se reunió personalmente con unas 40 empresas estadounidenses, “y resolvimos muchos problemas, entonces ese mismo procedimiento lo acordamos”.

Así buscará AMLO terminar con la controversia energética

AMLO afirmó que: “voy a recibir a una empresa que tiene una controversia sobre electricidad, se trata de estas empresas que recibieron permisos, concesiones de autoabasto, pero ya ahora hasta por decisión de la corte este mecanismo de autoabasto se considera fraude legal, porque no es producir energía para empresas de una misma compañía o corporación. Sin embargo, vamos a hablar con ellos para buscar una salida como siempre lo hemos hecho”.

AMLO acordó con Trudeau dialogar con empresas canadienses. Foto: Archivo

-¿Cuándo comenzaría este diálogo?, presidente, se le planteó.

-Pues yo creo que la semana próxima, dependiendo de las agendas, acotó.

El presidente detalló que “también recibirá a uno o dos, sobre mineras, y ya no hay más, fue muy importante que se diera a conocer que hay una empresa canadiense que está construyendo un gasoducto en el golfo, y que se trata de la inversión de Canadá en la actualidad más importante en México, en una asociación armónica de esta empresa con la Comisión Federal de Electricidad, creo que se llama TransCanadá”.

Refirió que el primer ministro de Canadá está muy satisfecho con las inversiones que se tienen en México. “Los inversionistas canadienses tienen como sitio, como país preferente en sus inversiones a México, que han crecido más que nunca en estos últimos cuatro años, el año pasaron fueron alrededor de 3 mil 500 millones de dólares, iban a seguir creciendo, entonces fue muy buena reunión, muy buenos términos”, comentó.

RMG