VIDEO | Unos jóvenes aprovecharon una inundación para nadar en la corriente de un arroyo

Las lluvias ocasionadas por la ahora Tormenta Tropical "Kay" causaron estragos en algunos estados del noreste de México. Sin embargo, un grupo de menores de edad le sacaron provecho al temporal para pasar un rato alegre en Los Cabos, Baja California.

Jóvenes aprovechan la crecida de un arroyo

La intrépida aventura quedó capturada en un video que circula en redes sociales. Se trata de un grupo de 10 jóvenes aproximadamente, quienes aprovecharon la creciente de un arroyo y la fuerza que tomó a consecuencia de las lluvias que dejó la ahora Tormenta Tropical "Kay".

En el video se aprecia cómo los jóvenes ingresan a un arroyo de pie y luego se hincan para ser arrastrados por la fuerza de la corriente. Durante la grabación, se logra apreciar a uno de ellos llegar después de que sus amigos empezaron el recorrido, por lo que sigue sus paso y también se deja llevar por el agua.

Debido al temporal de lluvias, las autoridades alertaron a las personas que no se acercarán a los causales de los ríos y arroyos, ante el potencial riesgo de desborde y la fuerza de sus corrientes, por el exceso de agua que recibieron en estas fechas.

No importaron las advertencias. | Foto: Captura de pantalla Facebook

Señalan a los jóvenes como irresponsables

Luego de darse a conocer la aventura de los jóvenes, quienes aparentan ser menores de edad, los internautas los señalaron como “irresponsables”, ya que no hicieron caso del llamado de las autoridades a mantenerse alejados de causes del agua.

Sin embargo hubo quienes recordaron su niñez, ya que cometieron los mismos actos a su edad, desde luego apuntaron que con el paso de los años y ahora en su etapa adulta, ven esta acción como algo irresponsable porque “no midieron las consecuencias en su momento.

“Buenas anécdotas para su vejez ... no mide uno el peligro … de chica me encantaba eso, hoy después de vieja me da risa ..y veo el peligro”, apuntó una usuaria de Facebook.

"Kay" se mantiene como Tormenta tropical

Esta mañana, la Conagua señaló que "Kay" se mantiene como Tormenta Tropical en la costa occidental de Baja California.

El organismo indicó que al mediodía de este viernes, "Kay" mantenía su trayectoria paralela a la Península de Baja California y que sus bandas nubosas seguirían causando lluvias en ambos estados pero también en Sonora.

