Sueros, hidratantes y bebidas para deportistas: Profeco explica cómo diferenciarlas y cuándo tomarlas

En la edición de septiembre de la Revista del Consumidor se publicaron los resultados de una prueba de cumplimiento en ocho bebidas deportivas, ocho sueros orales y cinco bebidas hidratantes.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son las marcas de este tipo de bebidas que no cumplen con ofrecido en el etiquetado.

Cabe destacar que cada bebida tiene un propósito específico y consumirlas cuando el cuerpo no los necesita, pueden provocar problemas de salud al ingerir minerales en cantidades innecesarias.

Se registró un caso que incurrió en publicidad engañosa. | FOTO: Freepik

Sueros orales

Este tipo de bebidas tiene una fórmula que favorece la reposición de líquidos de forma inmediata para evitar la deshidratación causada por alguna afección médica. Contienen Agua, glucosa, cloruro de sodio o citrato de sodio, cloruro de potasio o citrato de potasio, en algunos casos contienen lactato de sodio o gluconato de zinc.

De acuerdo con la Profeco, este tipo de bebidas se debe de consumir sólo cuando hay deshidratación (indicada por un médico) y recomienda acudir a un Centro de Salud por un sobre de Vida Suero Oral.

En este sentido, la bebida SueroX de Genomma Lab, pese a anunciarse como suero, resultó no serlo, además de que contiene más sodio que el recomendado, por lo que la Profeco solicitó el cambio de nombre para evitar confusiones entre los consumidores.

La Profeco indicó que la bebida SueroX no es en realidad un suero. | FOTO: Twitter @RdelConsumidor

BioSteel, un producto anunciado como rehidratante contiene edulcorantes y en su etiquetado no tiene una advertencia al respecto, además de que tales edulcorantes no son recomendados para niños. Por otro lado, de acuerdo con las pruebas realizadas a la bebida Jumex Sport, se encontró que no incluye vitaminas y calcio tal como se aseguraba.

Por su parte, la bebida Rescata no declaró el contenido de edulcorantes, asimismo, las siguientes bebidas no se recomiendan ser consumidas por niños por contener edulcorantes:

G Gatorade

G Active de Gateorade

Hydrolit Jumex

Rescata

Suerox

¿Cuándo consumir bebidas para deportistas e hidratantes?

La Profeco señala que lo ideal es consumir las bebidas para deportistas cuando se detecta deshidratación después de haber practicado algún deporte. En este sentido, los sueros orales y las bebidas deportivas contienen sodio, pero consumirlas como si se tratara de agua podría provocar afecciones médicas.

Se recomienda consumir las bebidas después de haberse ejercitado. | FOTO: Especial

Por otro lado, México no existe norma alguna que establezca la denominación "Bebidas hidratantes", por lo que podrían confundirse con sueros orales o bebidas para deportistas. Según lo indicado por la Profeco, al ser bebidas saborizadas que contienen sodio y potasio, no deberían ingerirse como si fueran agua.

SIGUE LEYENDO:

Queso amarillo: Las marcas aprobadas, reprobadas y las que venden producto falso, según Profeco

Profeco: las 10 BOTANAS que no debes comer porque causan diabetes e hipertensión