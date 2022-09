Secundarias de Michoacán denuncian falta de maestros, butacas y otros materiales de trabajo

Directores y maestros de escuelas secundarias técnicas de Michoacán, denunciaron la falta de personal docente, mobiliario y material de trabajo, en al menos 50 planteles.

En rueda de prensa, Noé Moreno, director de secundarias técnicas, señaló que en gran parte de las 169 Escuelas Secundarias Técnicas de Michoacán, "hay muchos alumnos sin maestros, no tenemos ni un peso para comprar escobas y material de limpieza, los niños están sentados en el suelo, no hay butacas, no hay pintarrones dónde escribir, no hay útiles, antes daban uniformes, ahora ya no dan nada", expuso.

Esta situación, ha orillado a algunos adolescentes a abandonar sus estudios básicos, de manera que el profesor calcula que actualmente, hay una deserción escolar del 20 por ciento.

En la región de Tierra Caliente, hay una mayor ausencia de personal docente, debido a que, por la situación de inseguridad, maestros abandonan los planteles de un día para otro y solicitan sus cambios a otras regiones del estado, expuso Rosa María Negrete Ortiz, directora de la Escuela Secundaria Técnica 44, ubicada en Nueva Italia, municipio de Múgica.

Señalaron que hay muchos alumnos sin maestros. Foto: Ilustrativa

Claudio Ramírez, director de la Escuela Secundaria Técnica 120, ubicada en Morelia, señaló que la problemática se originó desde administraciones pasadas, pero en el actual gobierno no han logrado una audiencia con la secretaria de Educación en el Estado, Yarabí Ávila González, para plantear las necesidades de los centros educativos.

El profesor señaló que ha sido gracias a las aportaciones de los padres de familia y gestiones en ayuntamientos que se han realizado mejoras en infraestructura.

Respecto a la falta de maestros por conflictos al interior del sindicato, Claudio Ramírez consideró que debe ser la autoridad educativa la que debe conciliar y negociar con las partes contrarias para resolver la asignación de profesores.

Sigue leyendo:

Maestros de Guerrero irrumpen en instalaciones del Congreso del estado; exigen atención en sus demandas

Maestros protestan en zona centro de Villahermosa; exigen pago de aumento salarial

Maestros de inglés en Veracruz se manifiestan por no recibir su salario