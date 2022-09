Enrique Vargas: "PAN impulsará recursos y nueva ley de deporte en Edomex"

El coordinador de los diputados locales del PAN, Enrique Vargas del Villar, encabezó el primer Foro Ciudadano en materia del deporte en el que comprometió gestionar mayores recursos para el sector en 2023 e impulsar la Ley de Cultura Física y Deporte.

Desde la Cámara de Diputados, el legislador mexiquense escuchó la serie de propuestas y demandas de asociaciones deportivas, como de atletas para mejorar las condiciones.

En su mensaje, Vargas del Villar apuntó que escuchar para legislar es más que una frase, si no un modelo de trabajo en el que se materializa dar voz a la ciudadanía, por lo que celebra la posibilidad de dialogar.

En el deporte, admitió, la necesidad de que en la discusión del presupuesto del próximo año, se gestionan más recursos en lo estatal y municipal. Por lo que indicó que previamente convocará a mesas con los involucrados.

Aclaró que se trata de una inversión y no gasto, porque recordó que en los dos trienios que fue alcalde en Huixquilucan realizó la tarea de apoyar a los deportistas.

“Comprometernos a que antes del presupuesto podamos hacer una alianza de trabajo con ustedes, con la comisión. Que ustedes nos digan cómo, hacia a dónde, porque ustedes son los expertos”, dijo.

El diputado local resaltó que el Estado de México es uno de los más importantes del país y de los que deben salir un gran número de deportistas de alto rendimiento y campeones.

Sin embargo, lamentó que en México no existe apoyo a los atletas y que no se logren casos de éxito, porque los jóvenes no son apoyados económicamente para su preparación y formación.

Cuestionó que en otros países tienen grandes becas y en México los que tienen futuro no llegan a sus metas.

“Siempre he apoyado a los casos de éxito, en los países más desarrollados tienen grandes becas deportivas y en México el ver un campeón que no tenga para poderse preparar da mucho coraje”, externó.

Enrique Vargas del Villar adelantó que la bancada panista también impulsará la Ley de Cultura Física y Deporte y su reglamento.

Además, calificó de importante la descentralización administrativa del deporte y con ello establecer metas a largo plazo de hasta 30 años. Aclaró que el sector no tiene que ver con algún partido político o una administración y las metas no se deben perder.

