Legislatura Edomex arranca nuevo periodo; atenderá presupuesto, informe de gobierno e iniciativas

El Congreso mexiquense reconoció que, en el tercer período ordinario de sesiones, los absorberá el análisis del Paquete Fiscal y la Glosa del Quinto Informe; además el debate de gobiernos de coalición o descongelar temas polémicos y superar la productividad.

Las actividades comenzaron este 5 de septiembre y concluirán el 18 de diciembre, tiempo en el que se espera la dictaminación de al menos 35 iniciativas. Y llamo la atención que ahora únicamente son siete y no ocho bancadas legislativas, pues hay dos diputados sin partido.

Además, el primer asunto que deberán atender los diputados locales será la entrega del Informe de Gobierno del Ejecutivo estatal que será el próximo 12 de septiembre y posteriormente se desarrollará la Glosa del Informe.

Mientras que para el mes de noviembre la entrega del Paquete Fiscal y la emisión de la convocatoria para la elección a gobernador.

El coordinador parlamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez, ofreció unidad a todos los demás grupos legislativos para enfrentar los retos que tiene la entidad. Afirmó que reconocen en el diálogo la mejor vía para encontrar soluciones.

Los legisladores pidieron unidad

Resaltó que darán muestra con hechos de dicha disposición de construir grandes acuerdos a favor de los mexiquenses. Pues llamó dejar de lado las diferencias que es de la política anticuada inútil que critica y no deja avanzar, que divide y confronta.

La diputada local de la bancada de Morena, Azucena Cisneros Coss, adelantó que revisarán la rendición de cuentas y resaltó que evaluarán el proyecto de presupuesto donde serán implacables en la asignación y fiscalización.

Por ello, apuntó que vigilarán que cumpla con fines específicos, y que no responda a una asignación clientelar, ni exista corrupción. Que tenga sentido social y humano, además que se garantice se puedan concluir los hospitales inconclusos.

Advirtió que no aprobarán más deuda, si no se transparenta su destino y se da información de las obras ejecutadas, pues no hay tal. Insistió que pondrán límites y promoverán la sostenibilidad, y que los recursos se apliquen con legalidad y eficiencia.

Finalmente se pronunció sobre la aprobación de los matrimonios igualitarios y las actas de rectificación de los menores de edad. El líder de la fracción parlamentaria del PT, Sergio García Sosa, coincidió que pondrán énfasis en el proyecto del Paquete Fiscal para que se enfoque en revertir el rezago social y no dádivas clientelares.

De cara a la elección del 2023, indicó que buscarán mecanismos para revertir las prácticas de convertir los apoyos sociales en herramienta para incidir en el proceso.

Asimismo, aseguró que serán críticos en las acciones del informe del gobierno estatal, pues documentarán fallas, aunque también reconocerán aciertos.

El coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega Álvarez, cuestionó que han sido rebasados y convocó a abrir el debate sobre los temas que están en la congeladora como matrimonio igualitarios o despenalización del aborto.

Además, se pronunció también para que den celeridad a la discusión de los gobiernos de coalición para ser pioneros y marcar pauta.

Buscarán mejorar el trabajo legislativo.

La vicepresidenta de la bancada del PAN, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, aseguró que impulsarán el análisis y eventual aprobación de ejercicios de democracia directa, y enfatizarán en el tema de gobiernos de coalición para dar mayores resultados en el gobierno.

Expresó que habrá un diálogo abierto y constructivo con el Ejecutivo estatal, por lo que llamaron respetuosamente para que las propuestas de leyes y decretos se den en un debate fraterno, de respeto e intercambio de opiniones.

Los coordinadores de MC y PVEM, Martín Zepeda Hernández y María Luisa Mendoza Mondragón, respectivamente, reiteraron su postura de cuestionar la productividad legislativa y que trasciendan con el trabajo.

Zepeda Hernández conminó a las demás bancadas y diputados, den la cara a los temas complicados y dejen dar largas y aprueben los asuntos de vital importancia.

Mendoza Mondragón, pidió que como legisladores trasciendan a partir del trabajo pues admitió que vendrán temas electorales y deben enfocarse a legislar y fortalecer a la entidad.

