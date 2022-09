Malú Micher acusa persecución por su propuesta proaborto: "Asesina no soy"

En comisiones, luego de presiones de distintos frentes, se aplazó el dictamen sobre varios cambios a la Ley General de Salud, el derecho a la aborto hasta las 12 semanas y la objeción de conciencia.

En reunión de las comisiones de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, la senadora Patricia Mercado (MC) manifestó su rechazo a una campaña en redes sociales, desde el Senado y hasta la Iglesia católica contra la senadora morenista Martha Lucía Micher, ya que se ha mentido en que el dictamen busca la interrupción del embarazo hasta los nueve meses de gestación.

En ese sentido, Micher, con voz entre cortada, manifestó que hay una campaña, incluso de algunas senadoras, con falsedades, ya que el dictamen únicamente tenía un error de redacción.

La senadora negó que se quisiera amenazar la vida.

Incluso sostuvo que se puso en alerta a los Cardenales y la Iglesia Católica de decirles que ella está a favor del aborto a los nueve meses.

"Asesina no soy y no voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesina. Eso es increíble, yo soy católica y no le voy a permitir a ningún cardenal, ni ningún sacerdote ni nadie que me difamen", expresó.

Ahondó que "no lo voy a permitir, al interior del Senado sabemos quién es la persona que filtró esta información a los medios de comunicación y no es correcto que se hagan este tipo de difamaciones".

En ese sentido, senadores de las comisiones se pronunciaron y solidarizaron a favor de Micher, incluso sostuvieron que el dictamen seguirá siendo analizado y será votado en una sesión posterior.

Sin embargo, la senadora del Parido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, aclaró que ella no se solidariza con Malú Micher, incluso le recriminó su falta de profesionalismo al llorar en una sesión de comisiones.

La senadora aseguró que hay una campaña de difamación en su contra.

"No tiene mi solidaridad la senadora Malu Micher, repruebo la victimización de la senadora Malu Micher, repruebo su antiprofesionalismo de llorar en esta sesión de trabajo y mi solidaridad no está con ella, mí solidaridad está con las mujeres mexicanas y con las familias mexicanas", afirmó Lilly Téllez.

La senadora panista ha sido una de las legisladoras que están en contra del aborto y se ha pronunciado por rechazar dictámenes en referencia.

