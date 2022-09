López Obrador reitera que el Estado no viola los Derechos Humanos

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se han asesinado a periodistas en su gobierno, pero no por el Estado como era antes.

Dijo que esa información la usan sus detractores para ir a Europa y denunciar a su gobierno. En la conferencia de prensa matutina, enfatizó que en su administración no se violan derechos humanos, además de que se garantiza la libertad de expresión.

“No vamos aquí a debatir sobre el número (de periodistas asesinados) sean 10 o 20, 1, no, eso no, nada más que no hay uno, un periodistas reprimido ni mucho menos asesinado como era antes, esa es la pequeña diferencia”, dijo López Obrador.