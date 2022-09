Hoy no circula 29 de septiembre: Qué vehículos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Casi llegamos al final del noveno mes del año, pero el programa Hoy No Circula se mantiene sin modificaciones para este jueves 29 de septiembre en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación del Hoy No Circula será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 29 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 29 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

La Sedema ha retirado 400 palmeras enfermas o muertas en cuatro alcaldías

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), informó que han dado atención a 4 mil 562 palmeras mediante podas fitosanitarias y se han retirado 440 palmeras muertas en las alcaldías: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Lo anterior, como parte del “Programa de Saneamiento de Árboles y Palmeras de la Ciudad de México”, que en su primera etapa cuenta con una inversión de 60 millones de pesos.

Sigue leyendo:

Línea 3 del Cablebús será construida por Doppelmayr, la empresa que construyó la L1

VIDEO | El momento exacto de la balacera en Tepepan que dejó un policía muerto

Sheinbaum celebra aparición de la CDMX en video de Elton John y Britney Spears