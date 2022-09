AMLO explica de qué vivirá tras retirarse: dice que nunca buscó aprovecharse de su cargo

Al señalar que vivirá en su quinta en Palenque, Chiapas, después de retirarse y hasta que se vaya al cielo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que nunca buscó aprovecharse de su cargo.

En la conferencia de prensa matutina dijo que sus bienes no se han incrementado desde que asumió la Presidencia, además de que su gobierno no se permite la corrupción. Dijo que cuando termine su mandato, se retirará para escribir un libro.

“Yo no vine aquí a robar, ni abusar del poder, del cargo, yo sigo sin tener bienes, lo que tengo es lo que heredé de mi familia en Palenque, que es una quinta, porque también dicen `se va ir a su rancho´, no, el rancho cuando menos son 20, 30, 40 hectáreas y pueden ser hasta mil hectáreas.

Yo tengo 13 mil metros cuadrados, es una quinta, y ya es de mis hijos, pero hay una cláusula donde yo puedo vivir ahí hasta que me vaya al cielo porque solo me gustaría ir al infierno para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá, pero es de mis hijos, no tengo más”, aseguró.

Con este dinero vivirá AMLO

El presidente apuntó que el único ingreso que tiene es su salario como titular del Ejecutivo Federal. Y en el caso de las regalías de los libros los recibe su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

AMLO vivirá con las regalías de sus libros. Foto: Cuartoscuro

Dijo que además de su sueldo contará con la pensión que otorga el ISSSTE y la pensión para adultos mayores, por lo que tendrá ingresos suficientes para lo indispensable como comida, medicinas y ropa.

Reiteró que no acudirá a actos públicos ni tiene pensado viajar. “Los libros, pues ya estoy haciendo mi selección de libros, tengo mi biblioteca, pero como voy a trabajar en una investigación sobre el conservadurismo, sobre el pensamiento conservador de México ya estoy apartando la bibliografía básica para que no tenga yo que estar saliendo”, aseguró.

SIGUE LEYENDO:

AMLO confirma la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa: FGR nombrará a su reemplazo

Así será el ejercicio participativo para saber si los mexicanos quieren al Ejército en tareas de seguridad

RMG