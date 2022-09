AMLO responde a las críticas por un escritorio desordenado: "La prioridad es informar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas en redes sociales por el desorden de la oficina en la que grabó videos para dar un reporte preliminar del saldo del último sismo del pasado jueves por la madrugada, dijo que su prioridad no es fijarse en el escritorio ni en el rechinar del edificio sino monitorear daños y luego informar a la población.

“Es importante, informar a la gente, para que no nos angustiamos más de lo debido, es muy importante informar. Entonces estaba hablando con el general en la oficina de Laurita, que es su escritorio, yo no podría trabajar sin Laurita, ella lleva conmigo, llegó jovencita a trabajar y esa es la que le dicto mis discursos, es todo”, dijo.

Aseguró que la prioridad es informar a la ciudadanía. Foto: Especial

El mandatario narró que en el pasado sismo se levantó por la alerta sísmica e inmediatamente se enfocó en hablar con las autoridades, entre ellos con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a través del llamado “teléfono rojo”.

“El día del temblor, yo me levanté porque sonó la alarma y no sólo en la protección de la familia y de los que estamos aquí sino el país. No sólo estoy viendo cómo se mueve la lámpara, cómo rechina el edificio, truena, si no estoy pensando en los daños, en donde fue porque creo que depende de dónde se presenta el epicentro y puede ser fuerte, pero si es en una zona de poca población, el daño es menor.

“Y luego buscar información y hablar a los responsables, a los que tienen que dormir con las botas puestas, en la Secretaría de la Defensa, ahí si en el teléfono rojo día y noche, y ya hablo y ahí de inmediato información, o me dicen dos, tres minutos tenemos toda la información, y ya me habla el general”, dijo.

Sigue leyendo:

AMLO busca detener la inflación: "Los empresarios no subirán los precios de la canasta básica"

AMLO propone una consulta para mantener al Ejército en las calles: Estas son las preguntas

AMLO revisará los organismos autónomos: "Son como pequeños estados"