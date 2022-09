Continúan daños por las lluvias en tres estados del país

Las lluvias generaron daños en tres estados del país, como afectaciones en carreteras, inundaciones, deslaves y pueblos incomunicados.

Además, cuatro fenómenos meteorológicos van a provocar todavía lluvias intensas en 29 entidades del país.

En Oaxaca, las lluvias hicieron que en la carretera federal 190 México-Oaxaca, en el tramo Acatlán-Huajuapan de León, se formara un hoyo, que dejó incomunicado a ese municipio.

En Jalapa del Marqués, la presa Benito Juárez tuvo que iniciar el desfogue controlado debido a que alcanzó su máxima capacidad.

Por otra parte, Protección Civil de Veracruz detalló que son 21 municipios del estado los que han tenido daños por las tormentas y 70 localidades están incomunicadas.

Ayer, el Río en Coatzacoalcos se desbordó e inundó la zona de Minatitlán, donde ya suman 930 las viviendas afectadas.

Igualmente, seis municipios tabasqueños se encuentran en alerta, ante el incremento en los niveles de los ríos del estado y del norte de Chiapas que desembocan en Tabasco.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) alertó del acercamiento de la tormenta tropical Madeline a Baja California Sur, por lo cual Protección Civil de la entidad pidió a la población de Los Cabos y de Cabo San Lucas estar atentos a las indicaciones para prevenir incidentes.

“Pedimos a la ciudadanía no exponerse, de igual forma no intenten cruzar las avenidas de agua, si no es necesario no salgan de casa’, precisó el subdirector de Protección Civil de Los Cabos, Francisco Cota.

Madeline ocasionará también lluvias intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Sonora y Durango, así como lluvias fuertes en Baja California Sur y Chihuahua.

Autoridades piden a la población estar alerta ante la crecida de los ríos y posibles deslaves ante el reblandecimiento de la tierra por las precipitaciones pluviales que se han tenido en los últimos días.

El SMN indicó que Madeline se disipará el día de hoy después de ubicarse al suroeste de la Península de Baja California, con rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en sus costas, así como lluvias aisladas en Baja California.