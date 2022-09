CDMX y Edomex: ¿Habrá hoy no circula este 16 de septiembre?

Este 16 de septiembre se conmemora el 212 aniversario de la Independencia de México. Bajo este marco habrá un desfile cívico militar en la Ciudad de México, además de ser un día de descanso obligatorio. Por lo que a continuación te decimos si aplicará el programa Hoy No Circula.

¿Habrá Hoy No Circula este 16 de septiembre?

A través de su cuenta de Twitter la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que le programa Hoy No Circula se mantiene para este vienes 16 de septiembre. Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 8 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 16 de septiembre.

Los vehículos foráneos podrán circular el 16 de septiembre, siempre y cuando porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Estos serán los cierres y alternativas viales en el Zócalo

Las vialidades afectadas en el Zócalo serán:

Las calles alrededor del Zócalo como primer cinturón de seguridad.

República de Guatemala, Correo Mayor, Venustiano Carranza lado poniente y Calle Palma en un segundo cinturón.

Donceles, Jesús María, República de Uruguay e Isabel la Católica como tercer cierre vial.

Sigue leyendo:

Fiestas Patrias: Conoce las 5 alcaldías en la CDMX que tendrán Ley Seca

Regresan festejos patrios a la alcaldía Benito Juárez tras suspensión por la pandemia

Fiestas Patrias arrancan en el Centro Histórico de Xochimilco