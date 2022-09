Un hombre en situación de calle murió afuera del Museo Nacional de San Carlos, llevaba horas sin vida

Un hombre de la tercera edad en presunta situación vulnerable fue encontrado sin vida afuera del Museo Nacional de San Carlos, ubicado sobre la Avenida México-Tenochtitlán en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes se percataron del cuerpo mientras realizaban un patrullaje de rutina por la zona.

Inmediatamente solicitaron el apoyo de una unidad médica, sin embargo, al llegar sólo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, de acuerdo con los paramédicos, pudo haber fallecido a causa de una enfermedad, pues la ficha médica indicó "etiología a determinar".

La zona fue acordonada para que peritos realizaran el levantamiento del cuerpo, en tanto, vecinos de la zona aseguraron que el hombre había permanecido en el mismo lugar durante todo el día.

El hombre falleció afuera del museo. | FOTO: Especial

Hace tan sólo seis días se registró una muerte similar, sólo que ésta ocurrió en el camellón ubicado en Manuel González y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia ex Hipódromo Peralvillo.

Un hombre de aproximadamente 40 años falleció en la calle, de acuerdo con testigos, un día se cubrió con cartones pero ya no se volvió a mover, por lo que dieron aviso a elementos de la SSC sector Tlatelolco, quienes a su vez, solicitaron apoyo médico.

Al llegar, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) constataron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente se realizó el protocolo correspondiente no obstante, el hombre no fue identificado.

