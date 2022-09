Mujer pide por la recuperación de sus hijos que fueron alcanzados por la explosión en Santiago Tianguistenco

El sábado pasado, Miriam fue al atrio de la iglesia de Villa de San Nicolás Coatepec, en Santiago Tianguistenco, para ver el castillo de fuegos artificiales y los toritos, cuando de pronto una explosión de pirotecnia alcanzó a dos de sus tres hijos y todo cambió para la joven madre.

Emi, de ocho años, y Dilan, de seis años, son los lesionados más pequeños de los 39 que dejó el estallido de un torito y cohetes, mientras se celebraba la fiesta a San Nicolás Tolentino.

Desde el Hospital Nicolás San Juan, en Toluca, la joven narró que al momento de la explosión alcanzó a jalar a su hijo de dos años, pero ya no pudo proteger a los otros dos; el impacto hizo que se desmayara.

Los dos niños resultaron con quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo, incluidos los ojos. A ambos los encomendó al patrono del pueblo y a la Virgen.

“Fueron las chispas... porque los cohetes y las bombas las tenían abajo en el suelo y esas son las que explotaron”, narró Miriam.

Pidió además por sus hijos: “Que me los recupere, más que nada al santito, San Nicolacito, a la Virgen de Guadalupe; es lo único que les pido”, imploró.

Los médicos están a la espera de que a los niños se les baje lo hinchado en los ojos para ser valorados por un oculista. Emi ya pudo ver con un ojo la televisión en las últimas horas, pero al pequeño lo reportan más delicado.

La mamá pidió a las autoridades que la apoyen económicamente, además solicitó que se inicie una investigación para encontrar a los responsables.

“De él (el pequeño más grave) me dicen que ya hace del baño, ya come. Ayer me metí a ver a mi hija y gracias a Dios ya come y estaba viendo la tele”, contó Miriam.

El alcalde, Diego Moreno Valle, dijo que de los 40 heridos uno murió el domingo, 29 fueron dados de alta y 10 permanecen en hospitales públicos de la región.

