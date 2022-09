Claudia Sheinbaum recuerda en video de TikTok que desde niña fue rebelde

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se distingue como una profesionista de renombre, y como una de las figuras políticas que más se ha pronunciado a favor de la educación. Su amor por el estudio y el aprendizaje la han llevado a obtener un doctorado en Ingeniería Ambiental por la UNAM; sin embargo, en un video de TikTok Sheinbaum afirmó que desde niña fue rebelde.

Si bien la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales con distintos aspectos de su vida personal, como el que de adolescente se la llevaron detenida por hacer una pinta o por tener un tatuaje de flor en su pierna, en esta ocasión Claudia Sheinbaum compartió que una vez de muy pequeña la sacaron del salón de clases por platicadora.

En su cuenta oficial de TikTok, la mandataria compartió entre risas que por ser una niña muy platicadora y amiguera la sacaron del salón: “Te puedo platicar que una vez me sacaron del salón (risas). Me gustaba mucho el estudio, pero también era muy relajienta, siempre fui muy inquieta, divertida y muy amiguera. Me cambiaban de lugar en el salón porque platicaba con mis compañeros”, recuerda sonriente Sheinbaum al hablar de su niñez.

Sheinbaum una niña "muy aplicada" en la escuela

A pesar de que su maestro la sacara del salón de clases por platicar mucho, Claudia Sheinbaum cuenta en el extracto de una entrevista compartida en TikTok que fue una niña muy aplicada con sus estudios y que de igual forma seguía conservando su esencia a pesar de los años.

“En la preparatoria y en la universidad también era muy platicadora, pero al mismo tiempo era muy buena estudiante; no es presunción, pero en la Facultad salí con 9.5 de promedio, como estudiante de Física, pero siempre fui muy inquieta y divertida”, recuerda entre risas Sheinbaum Pardo.

Asimismo, es importante destacar que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, desde muy joven, ha luchado en favor de la educación, como ejemplo, ella mencionó en otra entrevista cuando con sólo 15 años participó en un movimiento del CCH Sur, donde estudió, y junto a un grupo de compañeros demandaba que todos tuvieran derecho a la educación de nivel medio superior.

Con el paso de los años, la mandataria se profesionalizó en la UNAM, en 1988 presentó su Tesis “Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural” para obtener el título de Licenciada en Física; en 1990 obtuvo la Maestría en Ingeniería con la tesis “Economía del uso eficiente de la energía eléctrica en la iluminación”, y en 1994 presentó la tesis “Tendencias y perspectivas de la energía residencial en México análisis comparativo con las experiencias de eficiencia y conservación de los países de la OCDE” para el doctorado en Ingeniería Ambiental.

Actualmente como jefa de Gobierno de la CDMX ha impulsado el tema de la educación a todos los niveles y se ha manifestado constantemente a favor de la libertad de expresión.

