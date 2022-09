La SCJN perfila frenar la vuelta de recursos de partidos políticos

Una mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por declarar inconstitucionales las reformas que permiten a los partidos políticos devolver el financiamiento público federal para que sea utilizado en desastres naturales.

El máximo tribunal comenzó este lunes el análisis del proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores contra el decreto publicado el 27 de febrero de 2022, por el que fueron adicionados los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 19 Ter, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La discusión de este asunto continuará hoy.

“El Pleno de la SCJN determinó que el decreto impugnado no violó la veda electoral prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General, pues no constituye una modificación fundamental que haya impactado en los procesos electorales 2021-2022 de seis entidades y el proceso federal de Revocación de Mandato, al no producir una alteración a dichos procesos”, indicó el tribunal.