AMLO llama a ampliar plazo de fuerzas armadas; propone evaluaciones periódicas

Aunque es una reforma que impulsa el PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó para aprobar la ampliación del plazo hasta 2028 para que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad, además de que se incluyan evaluaciones periódicas cada seis meses. Asimismo, pidió dejar de lado la politiquería

“Sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad, a todos nos conviene, no puede ser que la politiquería, porque les caiga mal el presidente, que no vean con buenos ojos al presidente (no lo aprueben)”, expresó.



Dijo que aunque el plazo termina el marzo de 2024, se debe pensar a futuro.



“Si ahora se hace una reflexión de fondo, serena y se decide que se va a permitir que se siga apoyando la tarea de seguridad pública con la participación del Ejército y de la Marina, pues claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa. Y que se informe cada seis meses”, acotó.



Afirmó que un año de que venza el plazo, en 2027, se haga una consulta ciudadana, “¿quieres que continúe la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa —además, aquí aprovecho para decir— como es en muchos países del mundo, en España, en Francia, en Italia, en países de América Latina, o no?”.

El mandatario nacional propuso una consulta ciudadana en torno a la participación de la Guardia Nacional

FOTO: Especial

Recalcó importancia en materia de seguridad

El presidente afirmó que lo que le importa a la gente es la seguridad.



“No le importa que haya pleitos ni le importa quién es el responsable, si es el presidente municipal, si son los gobernadores, si es el presidente de la República, si es el Poder Legislativo, si es el Poder Judicial, si son los diputados, los senadores, los jueces, los magistrados, los ministros. No. Lo que les interesa es que no los roben, no los asalten, no los secuestren, no los asesinen. Eso es lo que la gente quiere”, dijo.

Reiteró su llamado a gobernadores de oposición para se pronuncien sobre este tema como los hubieron los mandatarios estatales de Morena.

El presidente comentó que hay una encuesta que refleja que 80 por ciento de los mexicanos quiere que apoye el Ejército en tareas de seguridad.

Rechazó las críticas que han surgido sobre el tema ya que aseguró que en otros gobiernos como el de Felipe Calderón se declaró la guerra al narcotráfico sin consultar al Ejército ni tomar en cuenta el marco legal.

