Se registra sismo en Guerrero, no se activó Alerta Sísmica en la CDMX

Durante la madrugada de este 1 de septiembre se registró un sismo en Acapulco, Guerrero, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) fue magnitud 4.4.

La dependencia informó que el epicentro se localizó a 17 kilómetros al Oeste de Acapulco a las 02:23 de la mañana, por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) señaló que no ameritó aviso de alerta de la CDMX, ya que la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la ciudad.

En este sentido, SASMEX explicó que activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos dos estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.

Asimismo, un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.

Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.

Septiembre es un mes que los mexicanos relacionan con los temblores, debido a que en 1985 y en 2017 se registraron dos movimientos telúricos que dejaron miles de personas afectadas, entre ellas fallecidas y gravemente heridas.

Fue el 19 de septiembre la fecha que quedó marcada en la memoria de muchos, por el sismo de 1985 cuya magnitud fue de 8.1 grados y destrozó varios edificios de la Ciudad de México; y el de 2017, magnitud 7.1 que tuvo el mismo efecto, el mismo día.

En este contexto, empezar septiembre con un sismo inquietó a internautas, quienes nuevamente, establecieron una relación entre el mes patrio y los movimientos telúricos, mayormente percibidos en la capital del país.

