Alejandro Armenta será cercano a AMLO, pero promete autonomía en el Senado

Al rendir protesta como presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier se comprometió a estrechar la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de una fuerte disputa y tres votaciones, el senador Armenta convocó a todos los legisladores a construir acuerdos que permitan tomar decisiones en beneficio del pueblo.

"A buscar una estrecha relación con los demás poderes, como el de la Cámara de Diputados, estrechar la relación con el Poder Judicial y fortalecer la relación con el Ejecutivo Federal, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador"

En su primer discurso como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Armenta Mier se comprometió con todos los integrantes de esta mesa directiva a impulsar la unidad y asegurar para el Senado, su autonomía.

Armenta quiere autonomía para el Senado de la República

FOTO: Alejandro Armenta

"Me comprometo a cumplir invariablemente con el valor más importante de esta responsabilidad, la autonomía. Me comprometo a una conducción parlamentaria ordenada y pulcra respetando la ley y nuestros ordenamientos y reglamentarios. Me comprometo a desempeñar una conducción que promueva el debate respetuoso y apegado al decoro político que se merecen los mexicanos", dijo.

Armenta Mier aclaró que los senadores aún tiene deudas urgentes con la sociedad, "que requieren de toda nuestra atención y desde el Poder legislativo federal debemos hacerlo con democracia. La legislación que hemos aprobado debe garantizar que sea socialmente útil y eficaz", enfatizó.

También reiteró su compromiso para conducirnos con austeridad y hacer el uso eficiente de recursos dentro del Senado. Armenta es senador por el estado de Puebla y es cercano al coordinador parlamentario, Ricardo Monreal Ávila.

