Edomex: el heroico momento en que una mujer salvó a un perrito de morir ahogado en una laguna

Cuando paseaba por el Parque Alameda 2000 en Toluca, Estado de México, los gritos de angustia de dos pequeños por su perrito que no lograba salir de una laguna, motivaron a Alejandra a meterse a salvar a “Joki”.

“Ven, Joki, Joki”, le gritaban los niños a su mascota para animarlo a que saliera, pero el perrito no lograba salir, cuando Alejandra escuchó los gritos de los niños.

Alejandra García relata que trabajadores le dijeron que la laguna era de aguas negras, pero ella respondió que después se tomaba algún medicamento y ya.

Fue el pasado fin de semana cuando ocurrió y Alejandra asegura que su mayor satisfacción fue ver la cara del perrito cuando lo tomó y abrazó.

“La angustia de ver al perrito, porque lo vimos hundirse como tres veces y dije yo creo que lleva ya como 20 minutos, no creo que aguante más, entonces dije ni modo… igual me dijeron los trabajadores, esta agua esta supersucia de pues… aguas negras y así, y dije bueno no pasa nada me tomo unos medicamentos después, y no pasa nada y ya me metí”.