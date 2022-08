AMLO asegura que médicos cubanos no serán suficientes para acabar con el déficit de especialistas

Aún con la ayuda de Cuba, el gobierno federal no logrará revertir el déficit de médicos especialistas en el sector público de México generado por el modelo político neoliberal, reconoció este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la Ciudad de Villa de Álvarez, al supervisar el Plan de Salud IMSS-Bienestar Colima, el mandatario dijo que “no es un asunto fácil” conseguir a especialistas porque, de origen, en las escuelas no había oferta de lugares para los aspirantes, ya que rechazaban a la mayoría.

Por ello, dijo que su gobierno puso en marcha la formación académica de más especialistas y de 8 mil que estaban estudiando especialidad en 2018 hoy ya son más de 20 mil.

"Y vamos a tener todos los médicos, y en tanto tenemos todos los médicos que se requieren, que para ser honestos, y hablar con la verdad, es tanto el rezago, el atrasado que nos va a llevar todo el gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas porque lo que queremos es que haya médico 24 horas en los hospitales, no queremos que sólo sea un turno o dos, o no haya médicos los fines de semana, como si la gente no se enfermara el sábado o domingo, queremos tener completo el servicio”, dijo en el Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez.

Además, destacó que hay 40 nuevas escuelas públicas de medicina y antes de terminar el sexenio en septiembre del 2024 estarán listas 55 más, a través de universidades Benito Juárez.

Recordó que el gobierno mantiene una convocatoria abierta para reclutar a médicos especialistas mexicanos para todo el país, y buscará contratar más en el extranjero. Aprovechó para anunciar que en Colima llegarán 55 médicos cubanos.

“Hay algunos conservadores que no les gusta el hecho, la decisión que tomamos de traer especialistas. De una vez le digo aquí en Colima van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba.

“Y ofrezco disculpas sino les gusta a algunos conservadores, nada más les digo que la salud es un derecho humano que no tiene que ver con ideologías, con política y tenemos que salvar vidas”, expuso.

Durante el evento, hubo protestas de trabajadores del sindicato de trabajadores al servicio del Estado, de pueblos indígenas y personal de salud.

También se presentaron demandas de casos particulares como el del señor Francisco Javier García López, quien incluso interrumpió el discurso del presidente para exigir de manera urgente atención médica para su esposa Marcela Esparza Rodríguez, de quien dijo que llevaba un año ocho meses en estado vegetativo. López Obrador instruyó a que se le diera atención a su caso.

“La ingresé al hospital, pero por 85 mil pesos no me la operaron ni en el IMSS, sinverguenzas que son, ni la han ayudado. Las autoridades todos saben y no me ayudan”, le gritó al mandatario.

El presidente anunció en Colima que a ese estado llegarán 55 especialistas de la salud de Cuba

Respalda a Indira

El mandatario López Obrador contestó a los manifestantes, que entre reclamos abucheaban a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, acusándola de no velar por los derechos laborales.

“¿Dónde estaban? Ahora, yo me acuerdo que vine a Colima y llevaban no sé cuánto tiempo sin pagarles a los trabajadores y entró la gobernadora y se les pagó a todos. Claro que se somos distintos. Y no se le va a quedar a deber a nadie. Lo que no se va a permitir es la corrupción y la cero impunidad. No van a haber aviadores”, dijo AMLO.

El mandatario también le dio un amplio respaldo a la gobernadora y anunció el inicio y conclusión de obras de infraestructura.

“Anunciarles que por la petición de la gobernadora, que como ustedes dicen, ‘no está sola, Indira no está sola’, les doy a conocer tres obras que van a ayudar. Una que en diciembre voy a regresar porque ya va a quedar la autopista de Colima a Guadalajara; dos, vamos a rehabilitar, a modernizar el Acredito de Armería a Manzanillo, para que no falte el agua; tres, se va a ampliar el tramo que hace falta de la Carretera de Colima a Manzanillo, se va a ampliar dos carriles más y no se va a cobrar a automovilistas.

FOTO: Iván Saldaña

“Ya termino diciendo que desde este año ya di la instrucción para apoyar a la gobernadora y rehabilitar la carretera en los diez municipios de Colima.

Voy a estar pendiente de cómo vamos a ir avanzando hasta llegar al 100 en servicios de salud, tiene que ser Colima un ejemplo a nivel nacional”, concluyó.

Sigue leyendo:

"Voy para allá": AMLO va a Coahuila a supervisar rescate de los mineros atrapados

AMLO visitará la mina derrumbada en Sabinas, Coahuila