Ruben Moreira: A pesar del destape del PAN, sigue vigente alianza

Aun cuando el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés destapó a Enrique Vargas como su candidato al Gobierno del Estado de México, la coalición “Va por México”, continuará, afirmó Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados.

En entrevista, afirmó que aún no está cerrada la posibilidad de continuar en alianza tanto para el Estado de México, Coahuila como para las elecciones presidenciales, aunque primero buscarán el diálogo como lo han hecho anteriormente.

“Pero le digo lo que yo siento y lo que yo veo, y lo que he participado. En el Estado de México, en Coahuila y hasta el 24 cuando menos, seguiremos en Alianza, claro, cada partido pues puede postular o presentar alguna opción, pero se buscará como en otras ocasiones, que se llegue a algún acuerdo”, externó.

Rechazó tener que preocuparse o alertarse por la información que dio a conocer Cortés Mendoza porque aseguró que “Así ha pasado en muchas entidades, cada partido, pues tiene algún cuadro que le gustaría ser que fuera el que postulara, vaya, pero, pero tendría que ponerse de acuerdo”.

Marko Cortés destapó a Enrique Vargas como su candidato al Gobierno del Estado de México, la coalición “Va por México”. Foto: Especial

Moreira Valdez, señaló que a Morena le gustaría que PRI, PAN y PRD, se distanciaran y fueran solos en los comicios, pero las dirigencias nacionales están en constante comunicación para atender asuntos legislativos e insistió que irán juntos en los próximos comicios estatales y federales.

“A diferencia de nuestros opositores que, pues a la voz de uno de los partidos todos los demás se agrupan, acá no. Acá hay una discusión y un debate. Pero así hemos enfrentado todos los procesos electorales anteriores, o sea, no, no hay ni duda, vamos a ir juntos”, aseguró.