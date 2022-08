"Es dolorosa la impunidad en feminicidios": Ministra Yasmín Esquivel Mossa

Los casos de feminicidio son dolorosos para las familias de las víctimas y la sociedad, pero es más dolorosa la impunidad, aseguró la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

En entrevista para la Mesa de Opinión en Heraldo Radio, Yasmín Esquivel Mossa y la ministra Margarita Ríos Farjat fueron cuestionadas sobre los casos emblemáticos como los de Debanhi, Yolanda Martínez y Luz Raquel en los que las autoridades presentaron dictámenes sobre su muerte.

Ambas coincidieron en la necesidad de investigar y juzgar con perspectiva de género.

“(Estos casos) nos dicen primeramente que es doloroso para la familia, para las víctimas secundarias, para la sociedad encontrar estos casos tan lamentables de los feminicidios que mencionan, pero es más dolorosa la impunidad, es más doloroso ver que las autoridades no funcionan”, aseguró Esquivel Mossa.

Esquivel destacó la falta de coordinación entre autoridades para atender debidamente el delito de feminicidio, que, además, no está tipificado de forma homogénea en el país.

Ríos Farjat señaló la necesidad de que las instituciones de procuración de justicia revisen la implementación de sus protocolos para la investigación de los asesinatos de mujeres.

“Se me hace muy fuerte también, además del hecho en sí, este como ir y venir de diferentes hipótesis y que quizá sí pudiera reflejar ahí una crisis institucional y no habló de una institucional en particular, sino a lo mejor en el diseño, una institucional macro”, aseveró la ministra de la SCJN Margarita Ríos Farjat.