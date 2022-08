Sheinbaum asegura de Cuautepec es cada vez más seguro; delitos reducen en 60%

La zona de Cuautepec, integrada por 54 colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero, dejó de ser un foco rojo en materia de seguridad, ya que los delitos bajaron hasta un 60 por ciento en esta administración.

En presencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, visitó el sector Cuautepec de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde se entregó equipo como chalecos antibalas y se anunció la incorporación de 100 nuevos elementos, provenientes de la Universidad de la Policía.

"Aquí en Cuautepec la reducción del delito ha sido del alrededor del 60 por ciento del 2019 a la fecha, yo les puedo decir que cuando entramos al gobierno de la ciudad, el número de homicidios era muy alto y una de las zonas donde era alto era justamente en Cuautepec. Podíamos llegar a semanas donde había cinco homicidios en una semana y hoy estamos sobre tres homicidios, cuatro homicidios al mes"

Sheinbaum celebró la reducción de delitos en Gustavo A. Madero

FOTO: Carlos Navarro

Destacó que la estrategia integral, en materia de seguridad, ha dado frutos en la zona de Cuautepec. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que los resultados de la estrategia de seguridad en la capital del país ha tenido buenos resultados. "Desde el Gobierno Federal, seguimos apoyando los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, para contar con lo necesario en materia de seguridad", dijo.

El Secretario de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch, aseguró que esta zona, ubicada al norte de la Ciudad de México, ya no es un foco rojo. "No es un foco rojo, obviamente estamos trabajando y no estamos diciendo que todo esté resuelto, por eso mismo estamos fortaleciendo el sector, pero no lo tenemos como foco rojo", explicó.

García Harfuch informó que el evento fue para la entrega de equipo de protección nuevo y personalizado para el personal operativo que desempeña labores de seguridad en el sector Cuautepec. Y también para anunciar el fortalecimiento de los programas de atención ciudadana Barrio Adentro y Alto al Fuego, que por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabeza el Subsecretario de Participación Ciudadana, el Subsecretario Pablo Vázquez.

"Anunciamos también el despliegue y fortalecimiento de 100 nuevos compañeros y compañeras recién egresados de la Universidad de la Policía, que a partir de esta semana se han sumado a las operaciones de seguridad en este sector, lo que contribuirá para aumentar nuestra operación y cobertura para proteger a esta comunidad. Con la adición de este grupo, contaremos con un despliegue operativo para Cuautepec de 400 compañeros y compañeras, apoyados con casi 60 vehículos oficiales para reforzar la seguridad en los 21 cuadrantes de las 54 colonias que conforman Cuautepec", finalizó.

