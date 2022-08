José Narro Céspedes arma ofensiva contra Ricardo Monreal

El senador José Narro Céspedes, quien busca ser presidente de la Mesa Directiva del Senado, desató una ofensiva contra sus correligionarios, el senador Ricardo Monreal Ávila y la senadora Olga Sánchez Cordero, por el presunto uso de recursos del Senado de manera injustificada y falta de austeridad.

Narro Céspedes anunció que presentará información sobre el uso ilegal de recursos del Senado y de la Junta de Coordinación Política, así como falta de transparencia en los gastos.

Y es que el legislador por Zacatecas ha acusado que en el Senado no se aplica una política de austeridad como lo hace el gobierno federal.

En respuesta, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, sostuvo que no se debe deteriorar al Senado con declaraciones, y aclaró que la administración de los recursos no depende de la Junta de Coordinación Política, sino que corresponde a la Mesa Directiva del Senado, a cargo de Olga Sánchez.

A pesar de eso, aclaró que desde hace cuatro años el Senado se redujo drásticamente su presupuesto y se inició un proceso de austeridad, ya que no ha habido viajes internacionales, se disminuyó el salario de los legisladores, entre otras acciones.

"Yo creo que él (José Narro) debería aportar las pruebas y hacer las denuncias pertinentes, y no quedar en una declaración. Es lo que le aconsejo. Además, es muy fácil, la Auditoría Superior de la Federación está haciendo auditorías, no tenemos ningún problema. Pero yo le recomendaría al senador Narro, si tiene elementos de prueba, que no se quede en la declaración, que presente la denuncia y presente las pruebas, para que no se quede sólo en deteriorar al Senado", expresó.

Aclaró también que su dieta es de 119 mil pesos al mes como presidente de la Jucopo, y renunció a las prerrogativas para viajes, viáticos, restaurantes, no recibo "un solo cinco".

"Bajo palabra de decir verdad, no recibo ni un solo cinco", dijo.

Sobre la elección interna de Morena del fin de semana y la posibilidad de que se haya fracturado la bancada de Morena en el Senado, Monreal dijo que el grupo parlamentario “está más unido que nunca, y la bancada está unida en lo fundamental”, concluyó.

