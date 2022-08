AMLO dice que la mayoría de jueces reprobaría pruebas de honestidad: "no resisten cañonazos de dinero”

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de jueces en el país no pasarían la prueba de la honestidad y no resisten “cañonazos” de dinero.

La postura del mandatario se dio este martes durante la mañanera en Palacio Nacional, en reproche de que jueces han emitido fallos contra los cambios legales en materia eléctrica impulsados por el gobierno federal y también porque han liberado a presuntos delincuentes, como José Bernabé “N” alias “La vaca”, señalado como principal generador de violencia en Colima.

"Y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal (Alejandro Gertz Manero) y al presidente de la Corte (Arturo Zaldívar), y a algunos ministros, pero la mayoría, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad; o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo”, afirmó.

El presidente dijo que muchos jueces no resisten cañonazos de dinero. Foto: Especial

TE PUEDE INTERESAR: Eliminar la prisión preventiva oficiosa: claves para entender el debate que divide a México

López Obrador aprovechó para enviar un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la discusión de anular o no la prisión preventiva oficiosa, que sostendrán la próxima semana.

“Imagínense en estos casos lo que sucedería, los jueces liberarían a diestra y siniestra, si ya lo hacen, se agravaría el problema…

“Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan: ‘Oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’ Voy a tener que repetir: Pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad, y eso no queremos que suceda, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, dijo.

Sigue leyendo:

AMLO anuncia que LitioMX se instalará en Sonora; Alfonso Durazo será el encargado

AMLO tiene un plan contra la violencia en Zacatecas: "Vamos a continuar garantizando la paz"

AMLO asegura que la inflación sería del 14% sin subsidios a la gasolina