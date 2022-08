Salomón Jara: "Voy a quitarme la playera de Morena y ponerme la de Oaxaca"

El gobernador electo de Oaxaca Salomón Jara Cruz señaló que a partir del 01 de diciembre se quitará la "playera" de Morena para ponerse la playera de la entidad.

Con ello, dejó claro que su trabajo será administrar el estado "gobernaré para todos, no me inmiscuiré en la vida interna de ningún partido político, ni del PRI, PAN, PRD y Morena", dijo.

“Hasta ahorita tengo la playera de Morena y a partir del 01 de diciembre me voy a quitar la playera de Morena y aunque mis compañeras, compañeros se encelen voy a ponerme ahora la playera de Oaxaca y gobernaré para todos”, reiteró.

Adelantó que presentará una Ley de Fiscalización Ciudadana para que los ciudadanos puedan controlar las obras y toda actividad que realice el Gobierno de Oaxaca. Insistió que su gobierno será austero, sin privilegios.

En su momento convocará a los Poderes Legislativo y Judicial para que también se sumen a la política de austeridad. "En el Poder Judicial solo presentaré algunas reformas al Código Penal en el tema de impartición de justicia".

Reveló que se encuentra a la espera de que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa le entregue la documentación respectiva para conocer el monto de la deuda que le será heredada.

“Quiero tener la información oficial, tengo datos extraoficiales, pero no me quiero adelantar hasta que me entreguen la cuenta y daré a conocer el monto en su momento”, dijo.