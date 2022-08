Caen 30% las muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México

Las muertes violentas de mujeres en la CDMX disminuyeron 30 por ciento, entre enero y julio de 2020, respecto al mismo periodo de este año, pues pasaron de 104 a 73, reportó la Fiscalía General de Justicia local.

Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, donde destacó los avances en el combate contra la violencia de género, como la atención de más de mil casos de riesgo feminicida.

“Mil 16 casos de riesgo feminicida, podemos decir que se han atendido e inclusive han pasado a ya no ser riesgo de género por distintas razones en la ciudad. No es posible afirmar completamente que eso significa que mil feminicidios no fueron cometidos, pero sí que hubo una reducción preventiva del riesgo feminicida en la Ciudad de México.

“Todo ello, además del trabajo tan importante que ha hecho la Fiscalía General de Justicia, con la fiscal Ernestina Godoy, ha sido muy importante en números concretos: la reducción de 30 por ciento de agresiones de homicidios por violencia contra las mujeres, que no necesariamente se catalogan como feminicidios, pero sí de violencia de género, es decir, 30 por ciento menos”, informó.

La Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía local, Sayuri Herrera, aseveró

que, en el caso de las muertes violentas de 2022, en su mayoría, ya tienen detenidos o ubicados a probables responsables.

En cuanto a feminicidios, la disminución es de 18 por ciento, en la misma comparación, pues de 50 pasaron a 41.

“Somos conscientes de la gravedad que representa el delito de feminicidio para la seguridad de las mujeres, y por ello continuamos trabajando para sacar a los agresores de las calles.

“Toda muerte violenta de una mujer se investiga con el protocolo de feminicidio, aún así, entre enero y julio de 2022, se puede observar una disminución de 18 por ciento en los casos de feminicidio, con respecto al mismo periodo de 2020”, dijo.

En el informe se presentaron los avances de la línea *765 SOS Mujeres, que tuvo como resultados la detención de 41 agresores.

La secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, detalló que, entre el 25 de julio y el 21 de agosto de 2022, han recibido 908 llamadas, de las cuales 236 fueron de emergencia: 167, sin riesgo, y 69, con riesgo.

MAAZ