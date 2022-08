Joven va a su último concierto: encargó a hijos y ya no regresó por ellos, la mataron a golpes

Leslie Janeth Sánchez Osorio tenía 24 años de edad y era mamá soltera de dos niños; el pasado viernes los había dejado encargados bajo el cuidado de su expareja y papá de sus hijos, ya que acudiría a ver a la banda norteña Grupo Duelo en Matamoros, Tamaulipas.

Desde el concierto, Leslie Janeth sacó varias fotografías, entre ellas una que se tomó junto al vocalista de la agrupación, Óscar Iván Treviño al terminar el concierto, imagen que la mujer compartió con el papá de sus hijos, cuyo momento fue captado en una transmisión que hizo en vivo una radiodifusora local por Facebook.

Sin embargo, tras terminar el espectáculo, la joven mamá sería encontrada horas más tarde sin vida dentro de su domicilio. Reportes de la policía indicaron que la mujer presentaba huellas de violencia en su cuerpo el cual quedó dentro del inmueble ubicado en el Fraccionamiento Rinconada de Las Brisas en Matamoros, refirió el medio local Hoy Tamaulipas.

Pretendiente de Leslie Janeth dejó un mensaje

En Facebook, un pretendiente de Leslie Janeth llamado Luis Miguel Castro, fue el primero en dar a conocer la muerte de la joven al contar la historia de cómo la conoció a través de las redes sociales y de qué manera se enteró del deceso de su “casi novia”, como la llamó.

“Hace 3 semanas conoci en persona a una chica maravillosa que desde ya tiempo antes tenia agregada en fb pero nunca habiamos tenido alguna platica, aveces agrego gente y ni si quiera les hablo, es normal".

Leslie en la foto que le envió al papá de sus hijos. Foto: FB

"Un dia subi una foto del tatuaje que me queria hacer y ella me pregunto que donde me lo habia hecho a lo que le respondi que apenas me lo hiba a hacer, por mensaje me atrevi a hablarle ya que me parecio muy bonita y le pregunte... "no tienes ganas de perder 4 horas de tu tiempo viendo como me hacen la primer parte del tatuaje?" a lo que ella me respondio "si me gustaria, te acompaño".

"Pasaron los dias y yo siempre esperaba un mensaje de ella para iniciar platica porque pues no queria ser hostigante, siempre le di su tiempo, y ella siempre me mandaba mensajes y me alegraba mucho mis dias, salimos en varias ocasiones".

"A mi casi novia le acaban que quitar la vida en su casa y lamento decirlo de esta forma, me entere porque me lo hicieron saber apenas hoy, si no me lo hubieran hecho saber me hubiera dado cuenta de todas formas porque hoy si estuve preocupado al ver que dirante mas de 2 dias no me hablo ni nada, hoy en la mañana le envie un whatsapp y ya no le entraban los mensajes".

"En la madrugara del sabado una persona cercana a ella me envio solicitud de amistas pero por la cercania no tome la solicitud enserio (su ex) me hizo saber eso pero no le crei, no creia que algo asi podia pasar, tan bonita y tan centrada que la vi, no lo quise creer, me estaba mostrando un interes muy bonito, no quise salir antes de trabajar porque pues tengo muchos pendientes y pues esos no perdonan y no entienden de problemas y malos tiempos, le pedi a mi hermano que me acompañara y le explique solo un poco de lo que me habian dicho que paso”, escribió el pretendiente de la mujer asesinada".

Autoridades del estado investigan el crimen que apunta a ser considerado como feminicidio, caso que tiene conmocionado al estado. Luis Miguel Castro aseguró que la mujer no merecía sufrir de esa manera y exhortó a los usuarios en redes que se abstengan de escribir malos comentarios sobre la situación.

RMG