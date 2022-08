Rosario Robles da lugar a posiciones encontradas

Ante los señalamientos de que Rosario Robles sea impulsada como candidata a un puesto de elección popular, el constitucionalista Julio Jiménez aseguró que la exfuncionaria está impedida para ser aspirante.

“Sigue sujeta a proceso, no hay sentencia, que si bien es cierto no la condena, tampoco la absuelve; mientras no se desahoguen todas las etapas procesales, la señora estará sujeta a proceso, por lo tanto, es una condición que la imposibilita para ocupar un cargo de elección popular y mucho menos puede ser candidata”, aseguró.