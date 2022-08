Por “contestarle mal”, abuelo golpea a su nieta; puede quedar sorda

A través de las redes sociales, una joven denunció que fue maltratada por su propio abuelo debido a que el adulto mayor le dijo que había sido grosera al dirigirse a él; sin embargo, la chica identificada como Xyomara Olvera indicó que solo se defendió por la forma como su familiar primero le habló.

Por consecuencia de los golpes recibidos, Xyomara señaló que le recetaron medicamentos que su abuelo tampoco pagó. El médico que la atendió mencionó que puede que el daño que recibió en sus oídos tenga consecuencias graves, por lo que está en riesgo de quedar sorda, aseguró la joven a través de su cuenta de Facebook.

“Quiero exponer a mi ‘abuelo’ que el día de hoy fue capaz de golpearme y dejarme con posible sordera de lo fuerte que fueron los golpes”, escribió Xyomara en la comentada red social donde además agregó:

“Fui a revisarme me recetaron medicamentos los cuales él no pago porque ni se hace responsable de haberme pegado que porque según fui grosera cuando solo le dije que esas no eran maneras de hablarme”, dijo Xyomara.

Teme que demanda no proceda al ser su papá policía

Asimismo, la joven quien en su perfil dice vivir en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aseguró que busca demandar a su abuelo, pero teme que su papá al ser policía influya para que no proceda la denuncia.

“No sé si pueda proceder a una demanda ya que su hijo (mi papá) es policía y pues todo se tapan y me dijeron que muy probablemente no procediera una demanda por lo mismo, mi papá estuvo ahí y no fue para defenderme cuando él vio como (el abuelo) me estaba cacheteando”, indicó Xyomara en su denuncia en las redes sociales.

Las secuelas de los golpes recibidos por su abuelo, tienen a Xyomara con inflamación en su oído derecho y con una infección en el izquierdo, “Me dijeron que tenía que esperar 3 días haber (sic) si la inflamación de mi oído derecho bajaba también tengo una infección en mi oído izquierdo por lo mismo”.

“No escucho bien de mi oído izquierdo me dijeron que ojalá no fuera a tener sordera por eso mismo y tengo mucho coraje porque él niega que me golpeo (sic)”, denunció la mujer.

La denuncia de Xyomara la publicó el domingo y al momento contabiliza más de 2 mil 200 reacciones y casi mil comentarios encontrados, tanto a favor como en contra de la reacción del abuelo por “corregir” a su nieta, quien en otro posteo puso:

“jajaja neta me da mucha risa que la gente justifica que me golpearon que porque él me educa, hasta para hablar son pen*****”, dijo Xyomara.

RMG