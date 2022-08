Periodista denuncia agresiones de un reportero en plena Mañanera

En la Mañanera, la periodista Ana Dora Cabrera pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador tras denunciar a su colega Omar Alejandro Niño a quien señaló de agredirla, amenazarla y hostigarla, indicó la comunicadora quien es directora del medio de comunicación independiente Octopus.

Dora Cabrera sostenía una pancarta con la leyenda: “Por favor, ayúdeme. Periodista del pueblo”, y pidió la palabra en el Salón Tesorería de Palacio Nacional; en plena conferencia expuso su caso:

“Es el reportero Omar Niño y yo he sufrido violencia de su parte, me ha humillado abiertamente, me ha menospreciado, ha menoscabado mi trabajo, mi trayectoria”, denunció la periodista.