Hacienda: plan contra la inflación de 574.6 mmdp está evitando el colapso de la economía

Las medidas del gobierno federal para controlar la inflación costarán al Estado 574 mil 624 millones de pesos durante 2022, informó este martes en Palacio Nacional el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien justificó que de no haber aplicado este plan la inflación de México no sería de 8.16 sino de 10.76 por ciento, y con ello colapsaría la economía del país.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que México está dando ejemplo mundial en el manejo de la crisis con “medidas heterodoxas”, que los conservadores no aplicarían, como subsidiar los energéticos y repartir recursos públicos a través de programas sociales.

Durante la Mañanera, destacó que “nuestra economía está creciendo, no así en otros países”.

“La inflación es un impuesto y tenemos que cuidar que no haya inflación, afortunadamente lo estamos logrando y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos que ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo, los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos, y menor a la de Europa, y nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado y ha resistido”, dijo.

Frente al mandatario federal, Rogelio Ramírez de la O afirmó que sin las acciones del gobierno federal y el pacto con los empresarios para estabilizar el costo de los productos de la canasta básica, hoy la inflación sería 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy, que es de 8.16, menor a la de Estados Unidos.

“Y esto es una gran diferencia porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares, al caer el consumo de los hogares cae el consumo de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el banco de México tiene que subir la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública, y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada.

Es decir, este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí”, dijo Rogelio Ramírez de la O.

SHCP prevé destinar un total de 574 mil 624 millones de pesos

Dentro del “Programa presupuestarios con aportaciones al control de la inflación” de Hacienda, Hacienda prevé destinar 574 mil 624 millones de pesos en el que toma en cuenta el gasto de 68 mil 874 millones de pesos para programas de seguridad alimentaria, con un total de, como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Fertilizantes.

El subsidio a la electricidad doméstica invertirá 73 mil millones de pesos, en el subsidio a la gasolina 430 mil millones y en el congelamiento de cuotas carreteras 2 mil 750 millones.

Afirmó que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que el gobierno federal firmó el pasado 4 de mayo con empresas del sector agroindustrial y de autoservicios, “hasta ahorita”, ha tenido muy buen desempeño porque la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en este periodo en contraste con la canasta del índice nacional de precios al consumidor.

"Como estamos viendo buenos resultados con este paquete también al mismo tiempo estamos viendo en dónde reforzarse.

“Los compromisos son no aumentar los costos de los energéticos, en los términos establecidos; acelerar la apertura a importaciones de básicos; limitar la exportación de maíz blanco para tener reserva estratégica: asegurar acuerdos con Estados Unidos; regular las tarifas de interconexión ferroviaria para alimentos, insumos y fertilizantes que están muy impactados por estas tarifas y continuar dando seguimiento a la estabilización de la canasta de 24 productos que está en el PACIC”, informó.

