AMLO: “Siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios, nunca he criticado a esposas e hijos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó en la Mañanera que no es su estilo criticar a las esposas e hijos de sus adversarios políticos.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que ha sido respetuoso de la vida personal de quienes no piensan como él ni concuerdan con su proyecto de transformación nacional.

"Siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios, siempre no me meto con sus esposas ni con sus hijos, pueden ser los más acérrimos adversarios y respeto su vida familiar", explicó.

López Obrador evitó hacer un comentario sobre Angélica Rivera, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó cuentas como parte de indagatorias sobre operaciones y patrimonio del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa de el presidente Peña, como no la he hecho de la que fue esposa o esposa de el presidente Calderón, ni de el presidente Fox, ni a los hijos ni nada de eso, y tampoco a los dueños de los medios de información que más nos atacan, no es mi estilo", aclaró.

SIGUE LEYENDO:

López-Gatell da “noticia positiva adicional”: hospitalizados por Covid-19 van a la baja

Zoé Robledo: Sólo 472 médicos especialistas están interesados en una de las 10 mil 945 vacantes

RMG