Dante Delgado acusa a AMLO por "Traición a la Patria"; ¿qué dice la carta que le mandó?

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado escribió una carta al presidente López Obrador, en donde cuestiona sus decisiones en materia de seguridad y lo acusa de "Traición a la Patria y violar la Constitución Política". Éste es el séptimo texto de este tipo que el legislador escribe al mandatario nacional.

En el texto dijo que han pasado dos años desde la primera ocasión en la que se dirigió a él por el mismo medio. Y aunque no esperaba una respuesta, sí deseaba que AMLO hiciera un cambio en el gobierno. "No sucedió ninguna de las dos cosas. Por el contrario, tus arrebatos te llevan, otra vez, a intentar quebrar el estado de derecho. Tu afán por militarizar la seguridad, para ocultar el fracaso de tu estrategia, te llevó al absurdo de querer, por decreto, violar la Constitución. No te lo vamos a permitir. Aunque a estas alturas parezca ocioso seguir hablándote de visión de grandeza, de diálogo, de respeto, de construir a partir de consensos, de construir un cambio en serio, lo seguiré haciendo porque es lo correcto, lo responsable y lo que el país necesita", reiteró.

Delgado continúa la misiva, acusando que López Obrador se dejó llevar por el poder que genera el puesto. "Entre seguir siendo líder social o convertirte en presidente, te decidiste por los aplausos de plaza, por los números de las encuestas, por las voces que te adulan al oído y por esa sensación de grandeza que siente quien tiene el micrófono en las manos", escribe.

Además, reconoce que pensaba que el camino andado por el político tabasqueño lo hubieran hecho un hombre más sabio. "Deseaba que las vicisitudes enfrentadas, los eternos recorridos por el país, hubieran llevado a la presidencia a un hombre sabio, no a uno con tantos desencuentros y rencores", continúa.

Delgado lo acusa por tener "animadversión hacia la ciencia, la academia, el pensamiento" y dice que hoy más que nunca se vuelve necesario regresar al conocimiento. "Te recomiendo leer a David Owen, uno de muchos autores que han trabajado el concepto de la hybris, la enfermedad del poder, para explicar la sinrazón con que actúan algunos gobernantes", continúa, mientras lo acusa de padecer todos los síntomas de esta enfermedad.

Dante pide reflector

La carta critica la estrategia de seguridad de AMLO

Recuerda que antes le había advertido sobre lo que pasaría con la estrategia de seguridad de su administración. "En la cuarta carta te advertí que lo que estabas haciendo con la justicia era un acto de traición a la patria, que la embestida contra el poder judicial que estabas realizando, en complicidad con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, era un acto de traición. Ahora, con la amenaza de entregar, por decreto, la Guardia Nacional a la Sedena, contraviniendo lo establecido en la Constitución cometes una nueva traición. Te traicionas a ti mismo, porque haces lo contrario a lo que prometiste durante años de campaña, porque haces lo que intentaron dos presidentes antes que tú y porque cuando ellos lo intentaron fuiste un férreo opositor", acusó.

Reprochó que traicionara la confianza de quienes aprobaron la Guardia Nacional y que se sentían traicionados por la promesa que se hizo y no se cumplió. "Traicionaste tu promesa de regresar al ejército a los cuarteles, traicionaste la promesa de cambiar la estrategia de seguridad, traicionaste tu promesa de pacificar al país, traicionaste la expectativa de cambio que provocaste en millones de personas, pero hoy cruzaste todos los límites, traicionaste el juramento presidencial de hacer cumplir la Constitución", escribió.

Criticó que los acontecimientos de violencia sucedidos en diferentes estados del país en días recientes, "son el claro ejemplo de que la estrategia elegida es incorrecta. Que la violencia se haya dirigido a tiendas Oxxo, farmacias y otros comercios es consecuencia de no advertir el peso de las palabras, ataques y descalificaciones que de manera irresponsable has hecho durante tanto tiempo".

Por últimó, aseguró que los errores cometidos en la estrategia de seguridad "no te costaron elecciones, están costando vidas".

Es la séptima carta de Dante Delgado a AMLO

