Mineros en Sabinas: Familiares de los trabajadores piden a expertos extranjeros para acelerar el rescate

Familiares de los 10 trabajadores atrapados en la mina de "El Pinabete" exigieron al gobierno de México que gestionen el apoyo de expertos extranjeros para acelerar la búsqueda y rescate de los mineros.

Un representante por familia salió de la "zona cero" de la mina para expresar su inconformidad por los trabajos de rescate, ya que consideran son lentos.

"La autoridad nos dice que nos esperemos, que falta mucho, que falta poco, y ellos no saben qué cuentas pueden dar. Nosotros lo que queremos es ayuda, que nos ayuden. Sacar por medio de otras, ya sea del extranjero, o donde se pueda para tratar de sacar a nuestros familiares es lo que queremos", dijo el señor Gabriel Rodríguez Palomates, hermano del minero Margarito Rodríguez Palomares.

Dijo que los brigadistas de la Secretaría de la Defensa Nacional no los dejan participar en las labores de búsqueda y rescate.

"En eso no nos dejan, no dejan que participemos nosotros de ninguna manera, siempre nos retiran 100 metros del pozo, no nos dejan (...) nosotros lo que queremos nada más, queremos ayuda, ya sea aquí o extranjera, que nos apoyen", insistió.